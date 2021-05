Se Bill Gates ločuje zaradi svoje tolmačke kitajščine?

Bill in Melinda Gates sta skrbno oblikovala izjavo za javnost, v kateri sta sporočila, da se po 27. letih zakona ločujeta. Njuna izjava je bila temeljita in je pojasnila nekaj ključnih zadev, no, izpustila pa sta razlog, zakaj se ločujeta. V izjavi niti nista zapisala, da bi šlo za 'nepremostljive razlike', kar zvezdniki velikokrat navedejo kot razlog za razhod.

In prav zaradi tega so se začela pojavljati ugibanja, kaj je bil razlog za ločitev. Kdo je krivec in kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati? Najnovejše ugibanje je, da naj bi imela 'prste vmes' 27-letna tolmačka kitajščine, ki naj bi z Billom sodelovala že od leta 2015. Sicer ni jasno, kdo je vir, ki je začel s temi govoricami, piše Yahoo Entertainement, a zaenkrat so vsi prsti uperjeni v Zhe Shelly Wang .

Govorice so 27-letnico skorajda prisilile k odzivu, zato je prek družbenega omrežja Weibo podala izjavo, v kateri je zapisala:"Mislila sem, da bodo govorice izginile same od sebe, nisem pa pričakovala, da se bodo razširile do te točke. Veste, koliko knjig lahko preberem v času, ko bi se ukvarjala z neutemeljenimi govoricami? Vsem bi se rada zahvalila za skrb in pomoč pri razbijanju govoric prek zasebnih sporočil v zadnjih 24 urah."

Wangova sicer dela tudi kot tolmačka na kolidžih Harvard in Yale, veliko pa je sodelovala tudi s TED konferencami in Inštitutom za mednarodne študije v Montereyu. Medtem ko Bill in Melinda nista nikoli namigovala na poseben razlog za razhod, je vsekakor kazalo, da je zadeva sporazumna in predvsem dobro načrtovana. Eden od primerov dobre prakse ločitve bogatih parov je prav njun. Na dan, ko je Melinda vložila zahtevo za ločitev, ji je Bill namreč nakazal 1,47 milijarde evrov.