Se bo kraljica vmešala v družinsko sago Markle?

Obupani Thomas Markle, oče vojvodinje Meghan Markle, je po zadnjem intervjuju in številnih pozivih, naj se mu hčerka vendar odzove, za pomoč zaprosil celo kraljico Elizabeto.

Tuji mediji poročajo, da naj bi imel oče vojvodinje Meghan Markle popolnoma zlomljeno srce, ker se njegova hči še vedno ni odzvala na nobeno izmed sporočil, pisem ali klicev, v katerih jo je večkrat prosil odpuščanja za vso škodo, ki jo je povzročil. Maja letos se namreč ni udeležil njene poroke, kmalu zatem pa je pristal na intervju s tujimi tabloidi, v katerem so bile razkrite marsikatere intimne podrobnosti iz življenja vojvodinje susekške, preden se je poročila s princem Harryjem. V enem izmed nedavnih intervjujev je 74-letni Thomas Markle dejal, da ni izrekel vseh umazanih informacij, o katerih so kasneje poročali nekateri mediji in da ima svojo hčerko močno rad.

Obupani Thomas Markle za pomoč prosil celo kraljico Elizabeto. FOTO: Profimedia

Ob približevanju božičnih in novoletnih praznikov je obupani oče, ki že več mesecev ni prejel nikakršnega glasu od svoje hčerke, za pomoč zaprosil celo Kensingtonsko palačo s kraljico Elizabeto na čelu. Ko so ga vprašali, kakšno sporočilo ima za britansko kraljico, je odvrnil: ''Hvaležen bom za vse, kar bo lahko storila ... Menim, da si tudi ona želi, da rešimo družinske težave. Vse družine – tako kraljeve kot popolnoma preproste, so v osnovi enake in bi morale držati skupaj, še posebej v času praznikov. ''

Bo morala posredovati kraljica Elizabeta? FOTO: Profimedia

Nesrečni oče je nastopil tudi na televiziji, kjer je izjavil, da se boji, da nikoli ne bo spoznal svojega vnuka oziroma vnukinje in dejal: ''Nekje mora biti tudi prostor zame, jaz sem njen oče.'' Spregovoril je tudi o tem, kakšna mama bo po njegovem mnenju Meghan in povedal: ''Upam, da bo vse potekalo brez težav in da se bosta spomladi razveselila zdravega in lepega otroka. Upam, da bom takrat lahko poleg in da bom lahko spoznal malega Harryja ali malo Meghan. Veselim se tega trenutka. Mislim, da bo Meghan izjemna mama.''

Bo Meghan dovolila očetu, da spozna svojega vnuka oziroma vnukinjo? FOTO: Profimedia