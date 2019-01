Se bo Kylie Jenner poročila? Oglasila se je njena mama

Nedavno se je začelo šušljati, da sta se resničnostna zvezdnica Kylie Jenner in glasbenik Travis Scott odločila svoje razmerje popeljati na višjo raven. Ker sta si nadela vzdevka 'mož' in 'žena', so se pojavile govorice, da se bosta kmalu poročila. Oglasila se je 'mamadžerka' Kardashian-Jennerjevih, ki je razkrila, koliko resnice tiči v namigovanjih.

V javnosti se že lep čas šušlja, da se bosta Kylie Jenner in Travis Scott vsak trenutek poročila. Resničnostna zvezdnica in glasbenik, ki sta v razmerju od aprila 2017, imata 11-mesečno hčerko Stormi Webster. Skupaj sta krasila tudi naslovnice številnih revij, v katerih sta med drugim priznala, da se imata rada in da je njuno razmerje trdno – le ne marata ga pretirano izpostavljati, kar je sicer v navadi pri družini Kardashian-Jenner.

Kylie je kmalu po novem letu pritegnila pozornost z novo pričesko modre barve, ki pa ni edina sprememba, zaradi katere je završalo v javnosti. Na njenem prstu so namreč opazili tudi diamanten prstan, ki je bil eden izmed glavnih razlogov, da so oboževalci najprej pomislili na bližajočo se poroko. Scott je namreč pred dobrim mesecem za revijo Rolling Stone povedal, da se bosta s Kylie kmalu poročila, a da trenutno še razmišlja o primernem načinu snubitve. Par si je že pred časom nadel ljubkovalnici 'možek' in 'ženica', kar se je oboževalcem sprva zdelo le prikupno, zdaj pa je postala to še ena stvar več, ki jih je spodbudila h govoricam o poroki.

Govorice zaradi diamantnega prstana FOTO: Profimedia

Ker vprašanja javnosti niso pojenjala, se je zdaj oglasila tudi 'mamadžerka' slavne resničnostne družine, Kris Jenner, ki je povedala: ''Kylie in Travis sta 'strašljivo neverjetna' skupaj. A mislim, da v ozadju še ne donijo cerkveni zvonovi, vsaj ne, da bi jaz kaj vedela o tem. Če vas bo karkoli zanimalo, se obrnite kar name ... '' In medtem, ko govoric o hčerkini poroki ni želela pretirano komentirati, je odločno izjavila, da se sama ne bo ponovno poročila in da je s trenutnim partnerjem, Coreyjem Gamblom, srečna v razmerju, ki ga imata trenutno. Povedala je, da je prav zaradi njega kljub vsemu, kar se ji v življenju dogaja, še vedno prizemljena.