Se bo prvorojeni otrok kraljevih zakoncev šolal v ameriški šoli?

Kraljeva zakonca Meghan Markle in princ Harry se bosta v kratkem razveselila rojstva svojega prvega otroka in čeprav javnosti trenutno niso znane podrobnosti niti o tem, kakšnega spola bo otrok, kdo bo njegov boter in kakšno ime mu bosta starša nadela, so se že pojavila namigovanja, kje bi se utegnil čez nekaj let šolati.

Vojvodinja Meghan Markle se je rodila in odraščala v Los Angelesu, kjer je obiskovala dekliško srednjo šolo Brezmadežno srce. Po nekaterih govoricah sodeč naj bi kraljeva zakonca razmišljala o tem, da svojega prvega otroka seznanita tudi z njegovimi ameriškimi koreninami, zato naj bi obstajala verjetnost, da ga bosta čez nekaj let poslala na šolanje v zasebno ameriško šolo.

V igri naj bi bila mednarodna šola ACS Egham v Surreyju, ki je bila pred časom znana kot ameriška javna šola. ACS otrokom, starim od štirih do 18 let, ponuja ameriški učni načrt, poleg tega pa se nahaja v neposredni bližini bodočega doma kraljevih zakoncev (Frogmore Cottage) v Windsorju. Slednja naj bi si za svojega otroka želela bolj raznolike in dinamične izobrazbe, vojvodinja Meghan pa naj bi izrazila željo, da njun otrok spozna tudi svoje ameriške korenine. Za šolanje na šoli ACS bi Meghan in Harry na letni ravni odštela med 12.000 in 31.000 evrov, kar je precej manj od zneska letne šolnine za šolanje na zasebni fantovski šoli Eton, ki sta jo obiskovala princ William in princ Harry – ta namreč stane približno 50.000 evrov.

E!News se je za uradno izjavo obrnil na Kensingtonsko palačo, ki pa zadeve zaenkrat še ni komentirala.