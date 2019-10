Se bo Rihanna v kratkem sprehodila do oltarja?

31-letna ameriška zvezdnica barbadoških korenin Rihanna je pred kratkim pristala na naslovnici revije Vogue, za katero je med drugim razkrila informacijo, zaradi katere je marsikdo pomislil, da se utegne glasbenica v kratkem sprehoditi do oltarja. Izjavila je namreč, da že ve, kakšno poročno obleko bi rada imela in s katerim modnim oblikovalcem bi jo rada ustvarila. Pevka, ki po javnem in odmevnem razmerju z glasbenikom Chrisom Brownom svoje zasebno življenje nerada izpostavlja, je že več kot leto dni v razmerju z milijarderjem Hassanom Jameelom, nihče od njiju pa doslej še ni bil poročen.

Ko so zvezdnici zastavili vprašanje, kako bi izgledala njena sanjska poročna obleka, z odgovorom ni oklevala. Anni Wintour, modni ikoni in urednici revije Vogue je zaupala, da si že predstavlja, kakšno obleko bi rada imela in da z gotovostjo lahko pove, katerega modnega oblikovalca bo izbrala za njeno izdelavo, ko bo za to napočil čas.''Najverjetneje bo šlo za sodelovanje moje malenkosti in Johna Galliana, seveda.'' Rihannino občudovanje Gallianovih stvaritev ne preseneča, saj je doslej na številnih slavnostnih dogodkih in rdečih preprogah nosila njegove modne kose.

Na vprašanje o tem, kako 'resna' sta z izbrancem Jameelom, je glasbenica odgovorila:''Že nekaj časa se videvam izključno in samo z njim. Lahko rečem, da je najino razmerje trdno in zelo sem srečna.''Kljub temu da ima že jasno vizijo svoje sanjske poročne obleke in da je, kot je povedala, srečno zaljubljena, ni želela razkriti, ali se v ozadju njenega razmerja že slišijo cerkveni zvonovi.