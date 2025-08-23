Se bo Slovenec pridružil ameriški različici šova Zvezde plešejo?

Po spletu so zaokrožile govorice, da se bo slovenski plesalec Jan Ravnik, ki je preteklo leto uspešno zaključil sodelovanje na zgodovinski turneji Taylor Swift, kot profesionalni plesalec pridružil ameriški različici šova Zvezde plešejo. Slovenec ima bogat življenjepis, na katerem je poleg nastopanja s Swiftovo mogoče najti tudi nastop na podelitvi oskarjev ter sodelovanje z Mariah Carey in Paulo Abdul.

Septembra se na ameriške male zaslone vrača priljubljeno plesno tekmovanje Dancing With the Stars, v katerem moči združijo slavni obrazi in profesionalni plesalci. Po spletu so nedavno zaokrožile govorice, da se bo v 34. sezoni kot profesionalni plesalec ekipi pridružil naš plesalec Jan Ravnik.

Slovenec se na govorice zaenkrat še ni odzval, prav tako skrivnostni zaenkrat ostajajo pri televizijski mreži. Se pa uporabniki na spletu strinjajo, da bi bil Ravnik popolna izbira, njegov življenjepis je namreč vse prej kot dolgočasen. Preteklo leto je bil del turneje The Eras Tour, s katero se je Taylor Swift zapisala v glasbeno zgodovino, moči pa je v preteklosti združil tudi z Mariah Carey in Paulo Abdul ter z igralko Margaret Qualley celo zaplesal na podelitvi oskarjev.

Ravnik si je med turnejo Taylor Swift pridobil pravo bazo oboževalk, ki so se na spletu navduševale nad njegovimi gibi in videzom. Ena od uporabnic, ki je na TikToku delila posnetek plesalca s koncerta na Škotskem, je pripisala, da je zaradi njega pozabila, zakaj je na koncert pravzaprav prišla. "Perfekten je," so se pod posnetkom razpisali uporabniki. "Zardela sem," je priznala ena, druga pa dodala: "Res je čaroben."