Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Se bo Slovenec pridružil ameriški različici šova Zvezde plešejo?

Los Angeles, 23. 08. 2025 14.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

Po spletu so zaokrožile govorice, da se bo slovenski plesalec Jan Ravnik, ki je preteklo leto uspešno zaključil sodelovanje na zgodovinski turneji Taylor Swift, kot profesionalni plesalec pridružil ameriški različici šova Zvezde plešejo. Slovenec ima bogat življenjepis, na katerem je poleg nastopanja s Swiftovo mogoče najti tudi nastop na podelitvi oskarjev ter sodelovanje z Mariah Carey in Paulo Abdul.

Septembra se na ameriške male zaslone vrača priljubljeno plesno tekmovanje Dancing With the Stars, v katerem moči združijo slavni obrazi in profesionalni plesalci. Po spletu so nedavno zaokrožile govorice, da se bo v 34. sezoni kot profesionalni plesalec ekipi pridružil naš plesalec Jan Ravnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenec se na govorice zaenkrat še ni odzval, prav tako skrivnostni zaenkrat ostajajo pri televizijski mreži. Se pa uporabniki na spletu strinjajo, da bi bil Ravnik popolna izbira, njegov življenjepis je namreč vse prej kot dolgočasen. Preteklo leto je bil del turneje The Eras Tour, s katero se je Taylor Swift zapisala v glasbeno zgodovino, moči pa je v preteklosti združil tudi z Mariah Carey in Paulo Abdul ter z igralko Margaret Qualley celo zaplesal na podelitvi oskarjev.

Preberi še Slovenec navdušuje 'swiftije': Zaradi Jana sem pozabila, zakaj sem prišla

Ravnik si je med turnejo Taylor Swift pridobil pravo bazo oboževalk, ki so se na spletu navduševale nad njegovimi gibi in videzom. Ena od uporabnic, ki je na TikToku delila posnetek plesalca s koncerta na Škotskem, je pripisala, da je zaradi njega pozabila, zakaj je na koncert pravzaprav prišla. "Perfekten je," so se pod posnetkom razpisali uporabniki. "Zardela sem," je priznala ena, druga pa dodala: "Res je čaroben."

Preberi še Podporniki Taylor Swift 'obsedeni' s Slovencem

Slovenec je s svojimi gibi, obrazno mimiko in energijo navdušil tudi gledalce filmske različice turneje, kjer se ga je še bolje videlo. "Če bi ta film imela na videokaseti, bi bil filmski trak pošteno poškodovan na teh mestih, ker bi zadevo tolikokrat pogledala," je komentirala druga. "Obsedena sem z njim," je zapisala druga uporabnica, tretja pa dodala, da so gledalci v njeni kinodvorani "absolutno ponoreli," ko se je na velikem platnu pojavil Jan.

Jan Ravnik zvezde plešejo dancing with the stars
Naslednji članek

Hospitalizirali Halida Bešlića: 'Slabo se počutim, boli me tukaj, boli me tam'

SORODNI ČLANKI

Jan Ravnik po turneji s Taylor Swift na odru oskarjev zavrtel Margaret Qualley

Jan Ravnik konec azijskega dela turneje Taylor Swift obeležil z ledeno kopeljo

Simpatičen trenutek med Taylor Swift in slovenskim plesalcem: 'Si v redu?'

Slovenski plesalec Jan Ravnik ob boku Taylor Swift na svetovni turneji

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
23. 08. 2025 15.31
Še en ljubitelj moških
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110