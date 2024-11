Se bo spor med Drakom in Kendrickom Lamarjem nadaljeval na sodišču?

Drama med Kendrickom Lamarjem in Drakom se nadaljuje. Slednji obtožuje znano glasbeno založbo in priljubljeno pretočno platformo, da sta umetno okrepili priljubljenost Kendrickove pesmi, ki se dotakne kanadskega pevca in njegove družine. Obenem ga obtožuje tudi številnih resnih očitkov. Prepir med reparjema že dlje časa vzbuja obilo pozornosti, predvsem zato, ker sta v preteklosti prijateljevala.

Drake trdi, da sta Universal Music Group (UMG) in Spotify umetno okrepila popularnost skladbe Kendricka Lamarja Not Like Us, v kateri se je slednji spravil na reperja. Odvetniki, ki zastopajo kanadskega umetnika, so v ponedeljek vložili pravno zahtevo na Manhattansko sodišče. Zgodilo se je po tem, ko sta se Drake in Lamar, ki sta podpisala pogodbo z založbo UMG, v začetku tega leta močno sprla in se napadala preko žaljivih in provokativnih pesmi. Ena izmed njih je bil Lamarjev singel Not Like Us, ki je bil na omenjeni platformi predvajan skoraj devetstomilijonkrat, v njem pa je obtožil Draka in njegovo družino hudih dejanj.

Kendrick Lamar in Drake. FOTO: Profimedia icon-expand

Pesem se je izkazala za velik hit, saj se je prepir med velikanoma hip hopa močno razširil v javnosti. Takšna nesoglasja v hip hopu niso nenavadna, njun spor pa je požel toliko več pozornosti, saj sta bila zvezdnika v preteklosti prijatelja in sta skupaj sodelovala pri številnih pesmih. Drake trdi, da je UMG imel napačne interese in da je umetno povečal število predvajanj, da bi povečal dobiček. Po njegovih besedah naj bi UMG in Spotify umetno zvišala število predvajanj skladbe, z lažnimi ogledi in dogovori o plačanem predvajanju. V izjavi za Sky News je UMG ostro zavrnil obtožbe, pri čemer je njihov predstavnik trditve označil za "žaljive in neresnične". Dodali so še: "Pri svojih marketinških in promocijskih kampanjah uporabljamo najvišje etične standarde. Noben izmišljen in absurden pravni argument v tem predhodnem postopku ne more prikriti dejstva, da poslušalci sami izbirajo glasbo, ki jo želijo slišati."

