Se bosta kraljeva zakonca preselila v ZDA?

''Meghan in Harry tukaj iščeta hišo – kot sem slišal, ju zanima Malibu. Kolikor poznam Meghan in potem, ko sem nekajkrat spregovoril z njo, sem spoznal, da močno pogreša svoj dom. Meghan je namreč dekle, rojeno v Los Angelesu, tukaj je preživela mladost in tukaj so njeni prijatelji. Tu je možno živeti brez stresa in velike medijske izpostavljenosti. Kalifornija je velika, tukaj je pobeg na lepše z družino in popoln odklop od vsega nekaj povsem normalnega in izvedljivega,''je za The Daily Expressizjavil 79-letni Edmund Fry, lastnik kavarne Rose Tree Cottage v Los Angelesu, ki pozna vojvodinjo susekško. Obenem je dodal, da tudi njeni prijatelji že aktivno iščejo primerne hiše, ki bi lahko bile njen in Harryjev novi dom.