Se bosta Meghan in princ Harry udeležila polbratove poroke?

Po poročanju tujih medijev sta bila kraljeva zakonca princ Harry in Meghan Markle povabljena na poroko Meghaninega polbrata, Thomasa Markla mlajšega . Ta naj bi se na vse pretege trudil zgladiti družinski spor, ki je nastal takoj po tem, ko se je Meghan poročila s princem in po mnenju njene polsestre Samanthe ter očeta Thomasa 'pozabila' na lastno družino.

52-letni Thomas Markle ml. se bo marca letos poročil z Darlene Blount, povabila na poroko pa so bila že poslana prijateljem in svojcem. Daily Mail poroča, da naj bi s povabilom, ki ga je poslal vojvodinji in princu, želel povezati družinske člane in pomagati pri reševanju nastalega spora: ''Novo leto je zagotovo priložnost, da družina ponovno stopi skupaj in pozabi na zamere – lahko bi rekel, da je to moja novoletna zaobljuba.''

Poleg tega verjame, da bi se lahko njegov oče in Meghan prav na poročnem obredu ponovno začela pogovarjati in tako rešila nastalo zamero: ''Zdaj je minilo že nekaj časa, odkar sta bila Meg in oče skupaj v istem prostoru ... Mislim, da sta nazadnje spregovorila meseca maja, tik pred njeno poroko.'' Čeprav Meghanin polbrat takrat ni bil povabljen na kraljevo poroko, ne goji nikakršne zamere do svoje polsestre in bo storil vse v svoji moči, da ponovno združi sprto družino.

Kraljeva zakonca se še nista odzvala na povabilo, Kensingtonska palača pa prav tako ni podala uradne izjave za medije. A čeprav si Thomas ml. in njegova zaročenka močno želita, da bi se Meghan in Harry odzvala na povabilo in se udeležila poroke, ki bo potekala v Las Vegasu, pa se to najverjetneje ne bo zgodilo. Vojvodinja bo namreč v času poročnega obreda že visoko noseča in ji bo čezoceansko potovanje zaradi varnosti najverjetneje odsvetovano.