Še en od dirkačev MotoGP bo postal očka

Seznam novopečenih očkov, na katerega se zadnja leta pridno vpisujejo dirkači razreda MotoGP, je dobil novega člana. Fabio Di Giannantonio je le dve dirki pred koncem prvenstva sporočil, da s partnerko Jai Carol Gigli pričakujeta otroka.

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Veselo novico je razkril na družbenih omrežjih. "Postala si moj dom, moja moč, moja največja ljubezen. S tabo sem spoznal, kaj zares pomeni nekoga ljubiti. In zdaj, po vsem, kar sva delila, naju čaka najina doslej največja pustolovščina," je zapisal in dodal: "Postala bova mami in ati. Rad te imam."

Zaljubljenca bosta dobila deklico. FOTO: Instagram

Zaljubljeni Italijan in njegova draga sta na Instagramu razkrila tudi spol otroka. 28-letnik bo v svoji garaži kmalu dobil novo navijačico. Na zabavi ob razkritju spola so iz škatle namreč priplavali rožnati baloni, kar pomeni, da se bo paru pridružila deklica.

Italijan bo imel kmalu v garaži novo navijačico. FOTO: Instagram