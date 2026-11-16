Še en od dirkačev MotoGP bo postal očka

Seznam novopečenih očkov, na katerega se zadnja leta pridno vpisujejo dirkači razreda MotoGP, je dobil novega člana. Fabio Di Giannantonio je le dve dirki pred koncem prvenstva sporočil, da s partnerko Jai Carol Gigli pričakujeta otroka.
Veselo novico je razkril na družbenih omrežjih. "Postala si moj dom, moja moč, moja največja ljubezen. S tabo sem spoznal, kaj zares pomeni nekoga ljubiti. In zdaj, po vsem, kar sva delila, naju čaka najina doslej največja pustolovščina," je zapisal in dodal: "Postala bova mami in ati. Rad te imam."
Zaljubljeni Italijan in njegova draga sta na Instagramu razkrila tudi spol otroka. 28-letnik bo v svoji garaži kmalu dobil novo navijačico. Na zabavi ob razkritju spola so iz škatle namreč priplavali rožnati baloni, kar pomeni, da se bo paru pridružila deklica.
V dirkaškem stilu sta bodoča starša v dar dobila tudi rožnato čelado za očka in rožnate slušalke za mamo, ki bodo nosečo glasbenico lahko že ta konec tedna v garaži varovale pred hrupom motorjev. Ali bo priljubljeni Diggia na dirkah za VN Portugalske nosil novo čelado, pa bomo videli kmalu.
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