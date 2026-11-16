Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Še en od dirkačev MotoGP bo postal očka

Rim, 16. 11. 2026 12.15 pred 37 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
fabio di giannantonio

V dirkaškem paddocku se bo kmalu znova slišal otroški jok, saj se bo na seznam očetov enkrat v prihodnjih mesecih uvrstil še en dirkač MotoGP. Fabio Di Giannantonio je dve dirki pred koncem sezone sporočil, da se bosta s partnerko Jai Carol Gigli razveselila naraščaja. Zaljubljenca sta veselo novico sporočila na Instagramu.

Seznam novopečenih očkov, na katerega se zadnja leta pridno vpisujejo dirkači razreda MotoGP, je dobil novega člana. Fabio Di Giannantonio je le dve dirki pred koncem prvenstva sporočil, da s partnerko Jai Carol Gigli pričakujeta otroka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Veselo novico je razkril na družbenih omrežjih. "Postala si moj dom, moja moč, moja največja ljubezen. S tabo sem spoznal, kaj zares pomeni nekoga ljubiti. In zdaj, po vsem, kar sva delila, naju čaka najina doslej največja pustolovščina," je zapisal in dodal: "Postala bova mami in ati. Rad te imam."

Zaljubljenca bosta dobila deklico.
Zaljubljenca bosta dobila deklico.
FOTO: Instagram

Zaljubljeni Italijan in njegova draga sta na Instagramu razkrila tudi spol otroka. 28-letnik bo v svoji garaži kmalu dobil novo navijačico. Na zabavi ob razkritju spola so iz škatle namreč priplavali rožnati baloni, kar pomeni, da se bo paru pridružila deklica.

Italijan bo imel kmalu v garaži novo navijačico.
Italijan bo imel kmalu v garaži novo navijačico.
FOTO: Instagram

V dirkaškem stilu sta bodoča starša v dar dobila tudi rožnato čelado za očka in rožnate slušalke za mamo, ki bodo nosečo glasbenico lahko že ta konec tedna v garaži varovale pred hrupom motorjev. Ali bo priljubljeni Diggia na dirkah za VN Portugalske nosil novo čelado, pa bomo videli kmalu.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Fabio Di Giannantonio očka nosečnost dirka moto gp

Avto Aleksandre Prijović v plamenih: je šlo za nameren požig?

Bibaleze.si Družinska sreča: Filip Flisar z izbranko pričakuje otroka
Zadovoljna.si Končno sta razkrila skrivnost: priljubljena Slovenca potrdila, da sta par
24ur.com Lanskoletni MasterChefovec Žiga Škvorc bo postal oče
Bibaleze.si Iz navdušenja, ker bosta dobila brata, kar poljubljala ultrazvok
24ur.com Valentino Rossi bo postal stric: žena njegovega polbrata je noseča
24ur.com Valentino Rossi spet očka: Dobrodošla, Gabriella
24ur.com Charles Leclerc zaročil svoje dekle Alexandro Saint Mleux
Priporoča
  • slika
  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika 19
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mean Cat
16. 11. 2026 12.51
Napiste rajs kaksne spremembe se obetajo v letu 2027.....in ne to klobasanje..k nevem kterga sploh zanima
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Numerologinja razkriva: Ta imena prinašajo srečo
Spremembe, ki jih ženska doživlja med nosečnostjo
Spremembe, ki jih ženska doživlja med nosečnostjo
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako je videti odraščanje ob mami, ki ne zna pokazati sočutja?
Kako je videti odraščanje ob mami, ki ne zna pokazati sočutja?
zadovoljna
Portal
Pri 57 letih skoraj gola stopila na oder in navdušila občinstvo
Ženske, rojene v teh znamenjih, z leti postajajo samo še bolj privlačne
Ženske, rojene v teh znamenjih, z leti postajajo samo še bolj privlačne
Nekoč so veljale za drzne, danes jih nosijo tudi najbolj elegantne ženske
Nekoč so veljale za drzne, danes jih nosijo tudi najbolj elegantne ženske
Skoraj 40 let zakona kljub bolezni: njuna zgodba navdihuje milijone
Skoraj 40 let zakona kljub bolezni: njuna zgodba navdihuje milijone
vizita
Portal
Zakaj se po 40. letu maščoba nabira predvsem okoli trebuha? Razlog niso samo leta
Ta vrsta gibanja je povezana z manjšim tveganjem za demenco, druga pa lahko tveganje celo poveča
Ta vrsta gibanja je povezana z manjšim tveganjem za demenco, druga pa lahko tveganje celo poveča
Namesto kave Jelena Đoković vsako jutro pije ta napitek
Namesto kave Jelena Đoković vsako jutro pije ta napitek
Spletno nasilje ne izgine, ko otrok ugasne telefon: posledice, ki jih odrasli pogosto ne vidimo
Spletno nasilje ne izgine, ko otrok ugasne telefon: posledice, ki jih odrasli pogosto ne vidimo
cekin
Portal
Slovenija po razliki med bruto in neto izplačilom med zadnjimi tremi državami EU
Za en sam večer do 150.000 evrov: toliko bodo zaslužili največji glasbeni zvezdniki
Za en sam večer do 150.000 evrov: toliko bodo zaslužili največji glasbeni zvezdniki
Evropska podjetja zmanjšujejo število zaposlenih. Kaj to pomeni za Slovenijo?
Evropska podjetja zmanjšujejo število zaposlenih. Kaj to pomeni za Slovenijo?
Evropski velikan odpira 3.500 delovnih mest z milijonskim projektom
Evropski velikan odpira 3.500 delovnih mest z milijonskim projektom
moskisvet
Portal
Opekline, zobni odtisi in električni šoki: kaj se dogaja v tem muzeju?
Dražja oblačila zdržijo dlje – mit ali resnica?
Dražja oblačila zdržijo dlje – mit ali resnica?
Koliko vas v resnici stanejo internet, televizija in naročnine?
Koliko vas v resnici stanejo internet, televizija in naročnine?
Seks kot orožje: ruska vohunka razkrila tehniko, zaradi katere naj bi moški postali odvisni od nje
Seks kot orožje: ruska vohunka razkrila tehniko, zaradi katere naj bi moški postali odvisni od nje
dominvrt
Portal
Koliko časa si mačka zapomni lastnika?
Odprt bivalni prostor brez sten? S temi 5 triki bo vsak kotiček imel svojo funkcijo
Odprt bivalni prostor brez sten? S temi 5 triki bo vsak kotiček imel svojo funkcijo
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Iz pipe priteče le še tanek curek vode? Preverite teh 6 stvari, preden pokličete vodovodarja
Iz pipe priteče le še tanek curek vode? Preverite teh 6 stvari, preden pokličete vodovodarja
okusno
Portal
S temi triki bo miza videti kot iz restavracije
Lazanja brez zamudnega zlaganja plasti: Kosilo, ki ga pripravimo v eni ponvi
Lazanja brez zamudnega zlaganja plasti: Kosilo, ki ga pripravimo v eni ponvi
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
voyo
Portal
Spomin
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083