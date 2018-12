Še en zvezdniški par, ki se je poročil na skrivaj?

26-letna Miley Cyrus in 28-letni Liam Hemsworth sta se, kot kaže, poročila na skrivaj. Na poroko namreč pred tem nista namigovala, prav tako pa nista delila posnetkov slavnostnega obreda, na katerem naj bi si po nekajletnem razmerju prisegla ljubezen in večno zvestobo. To je storil eden izmed udeležencev njunega praznovanja, Conrad Jack Carr, ki je v svoji Instagram zgodbi delil posnetke in fotografije, ki so nastali v Liamovem in Mileyjinem domu, kjer sta zvezdnika slavila v tesnem krogu prijateljev in svojcev.