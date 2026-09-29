Še ena hči Angeline Jolie in Brada Pitta opustila očetov priimek

Zahara je zahtevo za odstranitev očetovega priimka vložila junija, nedavno pa je sodišče spremembo tudi uradno potrdilo. Hči nekdanjega zvezdniškega para Angeline Jolie in Brada Pitta se je že pred tem v javnosti uporabljala ime Zahara Marley Jolie – tako so jo tudi maja predstavili na podelitvi diplom na kolidžu Spelman, očetov priimek pa je izpustila tudi ob vstopu v študentsko združenje leta 2023. Pred njo sta priimek Pitt tudi uradno opustila Shiloh in Maddox, za enako spremembo pa je zaprosila še 18-letna Vivienne, ki jo sodna obravnava čaka novembra.
Odnosi med Bradom in njegovimi otroki naj bi bili že dlje časa skrhani. Vir je za People pred kratkim povedal, da je med njimi trenutno zelo malo komunikacije, položaj pa označil za tragedijo. Drug vir blizu igralca je za nastale razmere okrivil dolgotrajno odtujevanje otrok od enega od staršev in dodal: "To je izjemno žalostna resničnost, vendar po letih, ko je eden od staršev otroke uporabljal proti drugemu brez ozira na posledice, ni presenetljiva."
Po drugi strani naj bi imeli Angelina Jolie in Zahara zelo tesen odnos. Vir je za ameriški medij povedal, da se igralka udeleži skoraj vsega, kar je povezano z njeno hčerko. "Vse otroke resnično spodbuja, naj sprejmejo svojo individualnost. Vedno je imela rada njihove različne osebnosti, interese in talente," je povedal in dodal: "Trudi se podpirati stvari, ki so pomembne vsakemu od njih." Par se je razšel leta 2016, ločitev pa dokončno sklenila decembra 2024.
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