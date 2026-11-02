Se je Adele skrivaj poročila? Partner sprožil nova ugibanja

Športni agent Rich Paul, dolgoletni partner priljubljene pevke Adele, je v nedavnem intervjuju za platformo The Media Haus Co., nehote sprožil nova ugibanja o njuni skrivni poroki. Med pogovorom je sodeloval v izzivu, pri katerem je moral v 60 sekundah v besedni uganki poiskati čim več skritih besed. Ko ga je voditelj vprašal, kdaj je nazadnje reševal takšno uganko, je odgovoril: "Človek, že dolgo je tega. Ampak moja žena jih rešuje vsak dan, vsako jutro." Njegove besede so hitro pritegnile pozornost oboževalcev, ki so se začeli spraševati, ali sta se z Adele že poročila.

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Govorice o njuni poroki sicer niso nič novega. Adele je že leta 2023 med nastopom v Las Vegasu Richa Paula označila za svojega moža, avgusta 2024 pa je med koncertom v Münchnu potrdila, da se namerava poročiti. Ko jo je eden od oboževalcev s transparentom vprašal, ali bi se poročila z njim, mu je odgovorila: "Ne morem se poročiti s tabo, ker se že poročam." Kot smo takrat že poročali, je pevka pokazala tudi razkošen zaročni prstan. Kljub številnim namigom pa zvezdnika doslej nista javno potrdila, da sta si že izmenjala poročne zaobljube.