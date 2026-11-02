Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Se je Adele skrivaj poročila? Partner sprožil nova ugibanja

Los Angeles, 02. 11. 2026 09.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Se je Adele skrivaj poročila? Partner sprožil nova ugibanja

Sta Adele in njen dolgoletni partner Rich Paul na skrivaj dahnila usodni da? Ugibanja o poroki priljubljene pevke in uspešnega športnega agenta so znova zaokrožila po spletu, potem ko je Paul v nedavnem intervjuju omenil svojo ženo. Čeprav sta z Adele v zvezi že od leta 2021, poroke doslej nista javno potrdila.

Športni agent Rich Paul, dolgoletni partner priljubljene pevke Adele, je v nedavnem intervjuju za platformo The Media Haus Co., nehote sprožil nova ugibanja o njuni skrivni poroki. Med pogovorom je sodeloval v izzivu, pri katerem je moral v 60 sekundah v besedni uganki poiskati čim več skritih besed. Ko ga je voditelj vprašal, kdaj je nazadnje reševal takšno uganko, je odgovoril: "Človek, že dolgo je tega. Ampak moja žena jih rešuje vsak dan, vsako jutro." Njegove besede so hitro pritegnile pozornost oboževalcev, ki so se začeli spraševati, ali sta se z Adele že poročila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Govorice o njuni poroki sicer niso nič novega. Adele je že leta 2023 med nastopom v Las Vegasu Richa Paula označila za svojega moža, avgusta 2024 pa je med koncertom v Münchnu potrdila, da se namerava poročiti. Ko jo je eden od oboževalcev s transparentom vprašal, ali bi se poročila z njim, mu je odgovorila: "Ne morem se poročiti s tabo, ker se že poročam." Kot smo takrat že poročali, je pevka pokazala tudi razkošen zaročni prstan. Kljub številnim namigom pa zvezdnika doslej nista javno potrdila, da sta si že izmenjala poročne zaobljube.

Preberi še Adele se vrača, a tokrat ne h glasbi

Pevka in športni agent sta se v javnosti kot par prvič pojavila julija 2021 na tekmi finala lige NBA. Adele je pozneje za Vogue razkrila, da sta bila prijatelja, še preden se je med njima razvila ljubezen. Spoznala sta se na zabavi, kjer jo je Paul navdušil s svojim smislom za humor in sproščenostjo. "Ob njem se ne počutim tesnobno, živčno ali izčrpano," je takrat za revijo Vogue povedala pevka. Ali sta svojo dolgoletno zvezo medtem že okronala s poroko, pa za zdaj ostaja neznanka.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
adele skrivna poroka zaročenca ugibanja Rich Paul

Kim Kardashian svojim otrokom občasno omeji dostop do spleta

24ur.com Adele in Rich Paul naj bi bila poročena
24ur.com Adele potrdila zaroko z Richem Paulom in pokazala prstan
24ur.com Lady Gaga izginila iz javnosti, prijatelji sumijo na skrivno poroko
24ur.com Martina in Isaac: Neprecenljivo je v življenju najti svojo sorodno dušo
24ur.com Pevka Lily Allen se je razšla z možem Davidom Harbourjem
24ur.com Madonna z objavo fotografije s prstanom sprožila ugibanja o zaroki
24ur.com Rita Ora po letih zakona razkrila: Jaz sem njega zaprosila
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Zakaj smo novembra starši pogosto bolj utrujeni in razdražljivi?
Zakaj smo novembra starši pogosto bolj utrujeni in razdražljivi?
Fantje so pač bolj divji. Koliko je v tem resnice in koliko stereotipa?
Fantje so pač bolj divji. Koliko je v tem resnice in koliko stereotipa?
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
zadovoljna
Portal
Njegova prva služba vas bo šokirala: urejal je pričeske pokojnic
Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom
Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom
To so škornji, ki jih bodo modne navdušenke nosile namesto črnih
To so škornji, ki jih bodo modne navdušenke nosile namesto črnih
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
vizita
Portal
Zamaščena jetra: pet različnih stanj z različnimi tveganji
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Zakaj se moška prostata s staranjem poveča
Zakaj se moška prostata s staranjem poveča
cekin
Portal
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
moskisvet
Portal
Moški, ki trpijo v tišini: zakaj o duševnih stiskah še vedno tako težko spregovorijo
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol
Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol
Razkrila skrivnost 25-letnega zakona: njen nasvet bi moral poznati vsak moški
Razkrila skrivnost 25-letnega zakona: njen nasvet bi moral poznati vsak moški
dominvrt
Portal
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Obožujete testenine, a vam zmanjkuje idej? Tukaj je 7 jesenskih receptov za ves teden
Obožujete testenine, a vam zmanjkuje idej? Tukaj je 7 jesenskih receptov za ves teden
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
voyo
Portal
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022