Se je Adele skrivaj poročila? Partner sprožil nova ugibanja

Športni agent Rich Paul, dolgoletni partner priljubljene pevke Adele, je v nedavnem intervjuju za platformo The Media Haus Co., nehote sprožil nova ugibanja o njuni skrivni poroki. Med pogovorom je sodeloval v izzivu, pri katerem je moral v 60 sekundah v besedni uganki poiskati čim več skritih besed. Ko ga je voditelj vprašal, kdaj je nazadnje reševal takšno uganko, je odgovoril: "Človek, že dolgo je tega. Ampak moja žena jih rešuje vsak dan, vsako jutro." Njegove besede so hitro pritegnile pozornost oboževalcev, ki so se začeli spraševati, ali sta se z Adele že poročila.
Govorice o njuni poroki sicer niso nič novega. Adele je že leta 2023 med nastopom v Las Vegasu Richa Paula označila za svojega moža, avgusta 2024 pa je med koncertom v Münchnu potrdila, da se namerava poročiti. Ko jo je eden od oboževalcev s transparentom vprašal, ali bi se poročila z njim, mu je odgovorila: "Ne morem se poročiti s tabo, ker se že poročam." Kot smo takrat že poročali, je pevka pokazala tudi razkošen zaročni prstan. Kljub številnim namigom pa zvezdnika doslej nista javno potrdila, da sta si že izmenjala poročne zaobljube.
Pevka in športni agent sta se v javnosti kot par prvič pojavila julija 2021 na tekmi finala lige NBA. Adele je pozneje za Vogue razkrila, da sta bila prijatelja, še preden se je med njima razvila ljubezen. Spoznala sta se na zabavi, kjer jo je Paul navdušil s svojim smislom za humor in sproščenostjo. "Ob njem se ne počutim tesnobno, živčno ali izčrpano," je takrat za revijo Vogue povedala pevka. Ali sta svojo dolgoletno zvezo medtem že okronala s poroko, pa za zdaj ostaja neznanka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.