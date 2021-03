Se je Ana de Armas vrnila k Benu Afflecku?

Igralka Ana de Armas je s fotografijo, na kateri nosi ogrlico z obeskom v obliki polovice srca, sprožila govorice, da se je pobotala z igralcem Benom Affleckom. Prav ta obesek je že večkrat nosila v preteklosti, ko je bila srečna v zvezi z njim. Je še upanje za njuno ljubezen?

icon-expand Ana de Armas je nosila ogrlico, ko je bila srečna v zvezi z Benom Affleckom. FOTO: Profimedia

32-letna igralka Ana de Armas je v Instagramovi zgodbi objavila selfi, na katerem nosi obesek v obliki polovice srca. Omenjeni obesek je pritegnil veliko pozornosti, saj so oboževalci takoj opazili, da gre za istega, ki ga je nosila, ko je bila v razmerju z 48-letnim igralcem Benom Affleckom. In ne samo to, oba sta namreč v času njunega razmerja nosila ujemajoči ogrlici oziroma obeska. Na objavljeni selfi, na katerem se tudi vidi, da ima krajšo pričesko, je narisala srce, s tem pa sprožila ugibanja, ali je znova zaljubljena in ali se je vrnila k nekdanjemu izbrancu Benu.

icon-expand Ana de Armas je z ogrlico sprožila govorice, da sta se z Benom pobotala. FOTO: Instagram

Ker so oboževalci začeli ugibati, je 32-letna igralka v Instagramovo zgodbo kmalu za tem delila objavo, v kateri je jasno kar nekajkrat zapisala: "Ne." in''Mislim, da ne." Kar se verjetno nanaša na to, ali bosta še kdaj skupaj. S to potezo je zatrla širjenje govoric o njuni domnevni zvezi.

icon-expand Objava Ane de Armas, ki jasno sporoča, da se ni vrnila k nekdanjemu izbrancu. FOTO: Instagram

Spomnimo, da sta bila Ana in Ben v zvezi kar nekaj mesecev, preden sta se januarja razšla. Igralca sta se spoznala na snemanju trilerjaDeep Water v New Orleansu. Govorice, da sta Ben in Ana par, pa so se pojavile v začetku marca lani, ko sta se skupaj odpravila na Kubo, od koder prihaja Ana. Pozneje sta se odpravila še na romantične počitnice v Kostariko.

Ta je aprila na Instagramu potrdila ljubezensko zvezo, ko je delila njune skupne fotografije, ki so razkrivale, da je hollywoodski zvezdnik z njo praznoval njen 32. rojstni dan. Ano so dobro sprejeli tudi Affleckovi trije otroci: 15-letna Violet, 12-letna Seraphina in 9-letni Samuel, ki jih ima z nekdanjo ženo Jennifer Garner.