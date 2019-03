Se je Boris Becker znova ogrel za manekenko?

Nekdanji teniški zvezdnik Boris Becker se je lani po trinajstih letih razmerja (od tega je bil poročen devet let) ločil od nizozemske manekenke Lilly Kerssenberg. Ko sta se morala srečati na sodišču, sta dogajanje okoli njunega razmerja komentirala tudi na družbenih omrežjih.

Medtem ko je 42-letna manekenka zapisala: "Danes ne, satan, danes ne. Hudič mi je zašepetal, da nisem dovolj močna, da bi preživela nevihto, jaz pa sem mu odvrnila, da je on tisti, ki ni dovolj močen." 51-letni Becker pa je zapisal, da je prišel čas, da za seboj pusti dramo, se raje druži z ljudmi, ki ga nasmejijo ter "življenje je prekratko, da bi bil kaj drugega kot srečen."

Drama z nekdanjo ženo je zdaj mimo in kakor je videti, nekdanji športnik uživa v življenju. Fotografi so ga tako ujeli med druženjem z 41-letno manekenko Laylo Powell in hitro so se pojavila vprašanja, ali je Becker našel novo ljubezen.