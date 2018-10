Se je dala še bolj popraviti?

Iggy Azalea naj bi spet spremenila videz, saj so mnogi prepričani, da si je dala popraviti obraz.

Njene nove fotografije na Instagramu pa pričajo, da je najbrž spremenila kaj na svojem obrazu, saj njegova oblika deluje drugače kot na starejših fotografijah, prav tako ima "sumljivo" velike ustnice. Da je njen videz spremenjen so opazili tudi njeni oboževalci, ki so komentirali, da deluje drugače, da je še vedno zelo seksi.

Sama je sicer javno priznala, da si je dala pred leti dala popraviti nos in povečati prsi, številni pa ji "očitajo", da nima naravne zadnjice, čeprav o tem najbrž prepevajo že ptički po vse svetu.

Junija je sicerdr. Randal Haworth komentiral, da je očitno investirala v nekaj "subtilnih lepotnih posegov" in da ona predstavlja "dobro platno, na katerem dober lepotni kirurg lahko pokaže, kako obvlada svoje delo".

Seveda pa bi bili rezultati precej drugačni, če bi popravke opravil kakšen slabši kirurg, sicer pa se lahko vprašamo, kakšne signale tovrstne zvezdnice pošiljajo v svet in predvsem mladim. Najprej s tem, da si, tako ali drugače, neprestano popravljajo svoj videz, nato pa s trditvami, da so njihovi popravki "naravni" in iz neznanega razloga tajijo kirurške posege, četudi dobro vedo, kakšna je resnica ...