Jennifer Lawrence z zaročencem na matičnem uradu

Jennifer Lawrence je na začetku letošnjega leta presenetila z zaročnim prstanom, sedaj pa so zaokrožile tudi govorice o poroki, saj so paparaci igralko z zaročencem Cookeom Maroneyjem opazili na newyorškem matičnem uradu. Očividec je bil priča njunemu obisku upravne enote: "Ne morem verjeti, prišel sem se poročit in zagledal Jennifer Lawrence, ki je prišla zaradi iste stvari. Matični urad je super!"