Se je Knox Jolie-Pitt z novo frizuro poklonil slavni mami Angelini?

Sin Angeline Jolie , Knox Leon Jolie-Pitt , je presenetil z novo frizuro. Številni menijo, da se je z njo poklonil svoji materi in poustvaril njeno pričesko iz leta 1998. Igralka je namreč v filmu Srčne igre , v katerem je igrala skupaj s Seanom Conneryjem , Geno Rowlands in Ryanom Phillippeom , prav tako nosila drzno rožnato frizuro.

Joliejeva ima z bivšim možem Bradom Pittom šest otrok: Maddoxa , Paxa , Zaharo , Shiloh ter dvojčka Knoxa in Vivienne . Zvezdnica je na njih izjemno navezana, enako pa tudi oni nanjo. V preteklih letih so se ji večkrat poklonili z obujanjem njenih legendarnih videzov. Aprila je 19-letna Shiloh, ki je lani opustila očetov priimek, poustvarila njen videz iz filma Tomb Raider .

Vsi otroci so se po razhodu staršev postavili na njeno stran, igralec pa menda v zadnjih letih skorajda nima stikov z njimi. Leta 2023 je humanitarka priznala, da so jo otroci med ločitvijo rešili pred tem, da bi se znašla v veliko temnejšem obdobju.

"Stara sem bila 26 let, ko sem postala mama. Moje celotno življenje se je spremenilo. Otroci so me rešili in me naučili, da sem drugačna," je tedaj povedala za Vogue in dodala: "Mislim, da bi pred kratkim padla v jamo, če ne bi želela živeti zanje. So boljši od mene, ker si tudi želiš, da bi bili tvoji otroci takšni."