Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Se je Knox Jolie-Pitt z novo frizuro poklonil slavni mami Angelini?

Los Angelesu, 18. 11. 2025 10.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
8

Knox Jolie-Pitt je presenetil oboževalce z drzno rožnato pričesko, ki močno spominja na Angelinin videz iz leta 1998. Tedaj je igralka v romantični komediji Srčne igre navduševala z rožnato, izjemno kratko pričesko. Zvezdnica je s svojimi šestimi otroci, ki jih ima z nekdanjim možem Bradom Pittom, izjemno povezana.

Sin Angeline Jolie, Knox Leon Jolie-Pitt, je presenetil z novo frizuro. Številni menijo, da se je z njo poklonil svoji materi in poustvaril njeno pričesko iz leta 1998. Igralka je namreč v filmu Srčne igre, v katerem je igrala skupaj s Seanom Conneryjem, Geno Rowlands in Ryanom Phillippeom, prav tako nosila drzno rožnato frizuro.

17-letni Knox Leon Jolie-Pitt med nakupovanjem na tržnici v Los Angelesu.
17-letni Knox Leon Jolie-Pitt med nakupovanjem na tržnici v Los Angelesu. FOTO: Profimedia

Joliejeva ima z bivšim možem Bradom Pittom šest otrok: Maddoxa, Paxa, Zaharo, Shiloh ter dvojčka Knoxa in Vivienne. Zvezdnica je na njih izjemno navezana, enako pa tudi oni nanjo. V preteklih letih so se ji večkrat poklonili z obujanjem njenih legendarnih videzov.  Aprila je 19-letna Shiloh, ki je lani opustila očetov priimek, poustvarila njen videz iz filma Tomb Raider.

Angelina Jolie in Ryan Phillippe
Angelina Jolie in Ryan Phillippe FOTO: Profimedia

Vsi otroci so se po razhodu staršev postavili na njeno stran, igralec pa menda v zadnjih letih skorajda nima stikov z njimi. Leta 2023 je humanitarka priznala, da so jo otroci med ločitvijo rešili pred tem, da bi se znašla v veliko temnejšem obdobju.

"Stara sem bila 26 let, ko sem postala mama. Moje celotno življenje se je spremenilo. Otroci so me rešili in me naučili, da sem drugačna," je tedaj povedala za Vogue in dodala: "Mislim, da bi pred kratkim padla v jamo, če ne bi želela živeti zanje. So boljši od mene, ker si tudi želiš, da bi bili tvoji otroci takšni."

Angelina Jolie Knox Leon Jolie-Pitt otroci pričeska Brad Pitt
Naslednji članek

Sydney Sweeney in Scooter Braun ujeta med poljubom

Naslednji članek

Vitalna Ivanka Trump vitko linijo ohranja s supanjem

SORODNI ČLANKI

Nenapovedan obisk prinesel dramo: Angelina v Ukrajino vstopila peš

Angelina Jolie znova v Ukrajini: v neprebojnem jopiču obiskala otroško bolnišnico

Angelina Jolie na rdeči preprogi pokazala potetoviran hrbet

Abrahamovka Angelina Jolie: Od ločitve z Bradom Pittom do matriarhinje

Hči Brada in Angeline dokončno opustila očetov priimek

Brad Pitt o ločitvi od Angeline Jolie: Ni bila tako pomembna stvar

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devote
18. 11. 2025 10.54
+1
polje
ODGOVORI
1 0
Kanalizacija
18. 11. 2025 10.50
+1
Po moje se je poklonil Šutarjevem zakonu.
ODGOVORI
2 1
PegySue
18. 11. 2025 10.41
+5
Njegova frizura nima kaj dosti skupnega z Angelinino iz filma.Ne vem,kdo išče te podobnosti....
ODGOVORI
5 0
Racional-ec
18. 11. 2025 10.29
+6
Mislm, to pa je pomembna novica
ODGOVORI
6 0
bb5a
18. 11. 2025 10.27
+5
Sej s temi roza, zelenimi in modrimi firzurami ni nič narobe... pač opozorilo, da že na daleč vidiš bukovca in se mu že na daleč lahko izogneš... tko k mušnica, kuščar, varovalna barva pa to...
ODGOVORI
7 2
Blue Dream
18. 11. 2025 10.47
-2
đizs
ODGOVORI
0 2
Magenta07
18. 11. 2025 11.05
Džizs*
ODGOVORI
0 0
zapiramvamustaaa
18. 11. 2025 10.22
+1
Za kozlat.
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330