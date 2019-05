Se je lepa nečakinja pokojne princese Diane ogrela za starejšega?

Kitty Eleonor Spencerso mediji opazili že na poroki princa Williama in Kate Middleton, še bolj pa jim je padla v oči na poroki princa Harryja in Meghan. Kitty, hči grofa Charlesa Spencerja, brata princese Diane, se že nekaj časa ukvarja z manekenstvom, ko so jo opazili svetovni mediji, pa je njena kariera poletela v nebo.

Kitty, ki nosi tudi naziv lady, se tako že nekaj časa 'meša' z modno smetano, zato oboževalci niso bili presenečeni, ko so mediji začeli poročati, da se je zaljubila v britanskega poslovnežaMichaela Lewisa, ki ima v lasti prestižno modno verigo. Bolj pa jih je presenetilo dejstvo, da modni tajkun šteje že 60 let in ima iz prejšnjega razmerja tri otroke.

Videvati naj bi se začela lani avgusta, svoje romance pa ne želita razglašati, da se med njima plete nekaj resnega, so mediji posumili še nedavno, ko so ju videli, da skupaj odhajata iz hotela, Kitty pa je imela roko okoli njegove rame. Pred tem je bila 28-letnica štiri leta v zvezi z 48-letnim Niccolom Barattierijem di San Pietrom, bogatim lastnikom nepremičnin po Veliki Britaniji.