Se je Marc Anthony ogrel za 44-letno Evelyn?

V nasprotju z nekdanjo ženo Jennifer Lopez, ki je zaročena z Alexom Rodriguezom, Marc Anthony po ločitvi ni imel tolikšne sreče v ljubezni. Zdaj pa naj bi se 52-letni glasbenik zapletel s 44-letno Evelyn Lozada, ki je sodelovala v resničnostnem šovu Basketball Wives.

icon-expand Sta se Evelyn Lozada in Marc Anthony ljubezensko zapletla? FOTO: Profimedia

Marc Anthony in Evelyn Lozada naj bi se ljubezensko zapletla, poroča portal The Blast. Novico so povzeli številni mediji v Latinski Ameriki. Kot so zapisali na omenjeni strani, sta Marc in Evelyn, ki si sledita tudi na priljubljenem omrežju Instagram, v zadnjih mesecih preživela veliko časa skupaj v pevčevem dvorcu v Miamiju in sta že več mesecev v stikih: se pogovarjata in si pošiljata sporočila.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pevčevi oboževalci so na Instagramu hitro opazili, da je 44-letna Evelyn uživala ob bazenu razkošne vile, katere lastnik je Marc. Ta bazen se je namreč pojavil na Marcovem profilu, ko je delil dve fotografiji, na katerih obdan s številnimi modrimi in belimi baloni pozira ob bazenu z Malumo na praznovanju svojega rojstnega dne.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Govorice o domnevni romanci so se hitro razširile, oglasil pa se je tudi že Marcov tiskovni predstavnik, ki je govorice zanikal. V uradni izjavi je zapisal, da je Marc svojo vilo Evelyn in njeni družini posodil, medtem ko je bil on na potovanju, kar pa je seveda privedlo do nesporazuma o njunem domnevnem razmerju. "To ne drži! Marc je svojo hišo v Miamiju posodil Evelyn in njeni družini, ko sta se mudili v Miamiju. On je bil medtem na svojem ranču zunaj Miamija," je povedal njegov predstavnik za People en Español.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tako Marc kot Evelyn imata za seboj pestro ljubezensko življenje. Evelyn je bila pred tem od julija 2012 do septembra 2012 poročena z igralcem ameriškega nogometaChadom Johnsonom. Pred tem je bila zaročena z igralcem v ligi NBA Antoineom Walkerjem, s katerim je bila v zvezi deset let. Po ločitvi od Chada je začela hoditi z bejzbolskim igralcemCarlom Crawfordom, s katerim se je zaročila leta 2013. Čez štiri leta avgusta pa sta zaroko preklicala. Evelyn ima iz prejšnje zveze z Jamalom Hairstonom 27-letno hčerko in 6-letnega sina, čigar oče je Crawford. Prva ljubezen Marca Anthonyja je bila portoriška policistka Debbie Rosado. Par je razmerje začel leta 1993, leto pozneje pa se je razveselil hčerkeArianne Anthony. Odnos med Marcom in Debbie pa se je hitro ohladil, saj sta se nekaj mesecev po rojstvu hčerke razšla. Maja 2000 se je Marc v Las Vegasu poročil z nekdanjo miss universeDayanaro Torres. Zakonca sta imela kar nekaj vzponov in padcev, po spravi pa sta se odločila še za cerkveni obred in se do oltarja sprehodila 2. decembra 2002 v Portoriku, kjer sta pripravila veliko poročno slavje. Po treh otrocih sta se leta 2004 ločila, istega leta pa je našel novo ljubezen, ki je bila nihče drug kot Jennifer Lopez. V zakonu z J.Lo sta se mu rodila dvojčka, Emme inMax, a tudi njuna ljubezen ni bila dovolj močna, zato sta se 2014 ločila.