Se je med Liamom Neesonom in Pamelo Anderson vnela romanca?

Liam Neeson in Pamela Anderson sta skupaj stopila na rdečo preprogo na premieri nove različice filma Gola pištola, njuna medsebojna sproščenost in spogledljivi pogledi pa so kmalu sprožili govorice, da sta igralca zares zaljubljena. Te je za People potrdil tudi vir, ki je sodeloval na snemanju filma, in dodal, da je njuna romanca še zelo nova.