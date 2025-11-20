Se je Melania Trump z izbiro obleke na večerji poklonila slavnostnemu gostu?

Melania Trump se je zaradi svoje modne izbire znova znašla v središču pozornosti. Za slavnostno večerjo v Beli hiši, ki so jo priredili v čast savdskemu prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu, je nadela smaragdno zeleno obleko, ki je požela veliko pozornosti na družbenih omrežjih, mnogi komentatorji pa so prepričani, da je z njeno izbiro poslala subtilno diplomatsko sporočilo.
55-letna nekdanja manekenka je blestela v elegantni obleki brez naramnic s podpisom oblikovalca Elieja Saaba, katere vrednost je ocenjena na 2910 evrov. Prav barva svečane toalete, ki zelo spominja na zeleno savdsko zastavo, je mnoge pripeljala do sklepa, da je šlo za namerno potezo. "Obleka prve dame je natanko v odtenku zelene savdske zastave. Tako elegantna!" je opazil eden od komentarjev na spletu.
Mnogi so se s tem mnenjem strinjali. "Prva dama Združenih držav Amerike je za večerjo izbrala razkošno smaragdno obleko – gesto spoštovanja do savdske zastave," je na družbenem omrežju X zapisal eden od uporabnikov. Drugi je dodal: "Ta obleka je v barvah savdske zastave. Hvala za vašo gostoljubnost in topel sprejem, gospa in prva dama Združenih držav." Nekateri so celo opozorili na podobnost obleke s savdskim nacionalnim emblemom, ki prikazuje dva prekrižana meča in palmo.
Večerja je zaznamovala pomemben trenutek v odnosih med ZDA in Savdsko Arabijo. Med srečanjem v Ovalni pisarni je Donald Trump tistega dne pohvalil napredek kraljestva. "Zelo sem ponosen na delo, ki ga je opravil. Kar je storil, je neverjetno v smislu človekovih pravic in vsega drugega," je dejal Trump.
Večerje se je udeležilo tudi več uglednih gostov, med njimi nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki igra za savdski klub Al-Nassr, ter tehnološka velikana Elon Musk in Tim Cook.
