Se je Melania Trump z izbiro obleke na večerji poklonila slavnostnemu gostu?

Ameriška prva dama je pogosto v središču pozornosti zaradi svojih modnih izbir, s katerimi izraža svoj eleganten modni slog, hvalijo pa jo tudi strokovnjaki. Prav nič drugače ni bilo na slavnostni večerji, ki sta jo Trumpova pripravila ob obisku savdskega prestolonaslednika v Beli hiši, mnogi pa ugibajo, ali se je gostu poklonila s toaleto v zeleni barvi.

Melania Trump se je zaradi svoje modne izbire znova znašla v središču pozornosti. Za slavnostno večerjo v Beli hiši, ki so jo priredili v čast savdskemu prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu, je nadela smaragdno zeleno obleko, ki je požela veliko pozornosti na družbenih omrežjih, mnogi komentatorji pa so prepričani, da je z njeno izbiro poslala subtilno diplomatsko sporočilo.

Melania Trump je na večerji nosila obleko, ki se v odtenku zelo približa barvi zastave Savdske Arabije (v ozadju).

55-letna nekdanja manekenka je blestela v elegantni obleki brez naramnic s podpisom oblikovalca Elieja Saaba, katere vrednost je ocenjena na 2910 evrov. Prav barva svečane toalete, ki zelo spominja na zeleno savdsko zastavo, je mnoge pripeljala do sklepa, da je šlo za namerno potezo. "Obleka prve dame je natanko v odtenku zelene savdske zastave. Tako elegantna!" je opazil eden od komentarjev na spletu.

Prva ameriška dama slovenskih korenin slovi po eleganci in izbranem modnem okusu.

Mnogi so se s tem mnenjem strinjali. "Prva dama Združenih držav Amerike je za večerjo izbrala razkošno smaragdno obleko – gesto spoštovanja do savdske zastave," je na družbenem omrežju X zapisal eden od uporabnikov. Drugi je dodal: "Ta obleka je v barvah savdske zastave. Hvala za vašo gostoljubnost in topel sprejem, gospa in prva dama Združenih držav." Nekateri so celo opozorili na podobnost obleke s savdskim nacionalnim emblemom, ki prikazuje dva prekrižana meča in palmo.

Večerja je zaznamovala pomemben trenutek v odnosih med ZDA in Savdsko Arabijo. Med srečanjem v Ovalni pisarni je Donald Trump tistega dne pohvalil napredek kraljestva. "Zelo sem ponosen na delo, ki ga je opravil. Kar je storil, je neverjetno v smislu človekovih pravic in vsega drugega," je dejal Trump.