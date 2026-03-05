Naslovnica
Tuja scena

'Se je Michelle Pfeiffer pozabila starati?'

Pariz, 05. 03. 2026 10.00

Avtor:
K.Z.
Michelle Pfeiffer

Številni zvezdniki se v teh dneh mudijo v Parizu, kjer poteka pariški teden mode. V Evropo je za to priložnost pripotovala tudi igralka Michelle Pfeiffer, ki je navdušila s svojim mladostnim videzom.

Igralka Michelle Pfeiffer izžareva brezčasno lepoto, pravijo njeni oboževalci, ki so med komentarji na družbenih omrežjih izrazili navdušenje nad mladostnim videzom 67-letne zvezdnice filmov Brazgotinec, Biti John Malkovich in Nevarna srca. Pfeiffer, ki se je pojavila na reviji modne hiše Yves Saint Laurent v sklopu Tedna mode v Parizu, je dan pozneje odpotovala v London, kjer se je udeležila premiere svoje nove serije The Madison.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica je v Parizu nosila oblačila modne hiše, katere predstavitev nove kolekcije je obiskala. Črni suknjič in črne hlače pa je kombinirala z zlatim nakitom in zelenimi salonarji z visoko peto. Svojo fotografijo z dogodka je delila tudi na družbenem omrežju, pod katero so se kmalu pojavili komentarji s številnimi komplimenti.

Preberi še Michelle Pfeiffer je postala babica: 'To so nebesa'

"Je preprosto čudovita! Bog jo blagoslovi, saj je tudi neverjetna igralka s krasno kariero!" je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "Še vedno je prekrasna!" Na družbenih omrežjih pa so se pojavili tudi komentarji v povezavi z njenim mladostnim videzom. "Se je Michelle Pfeiffer pozabila starati?" pa se je spraševal nekdo.

michelle pfeiffer igralka teden mode pariz staranje videz

