'Se je Michelle Pfeiffer pozabila starati?'

Igralka Michelle Pfeiffer izžareva brezčasno lepoto, pravijo njeni oboževalci, ki so med komentarji na družbenih omrežjih izrazili navdušenje nad mladostnim videzom 67-letne zvezdnice filmov Brazgotinec, Biti John Malkovich in Nevarna srca. Pfeiffer, ki se je pojavila na reviji modne hiše Yves Saint Laurent v sklopu Tedna mode v Parizu, je dan pozneje odpotovala v London, kjer se je udeležila premiere svoje nove serije The Madison.

Zvezdnica je v Parizu nosila oblačila modne hiše, katere predstavitev nove kolekcije je obiskala. Črni suknjič in črne hlače pa je kombinirala z zlatim nakitom in zelenimi salonarji z visoko peto. Svojo fotografijo z dogodka je delila tudi na družbenem omrežju, pod katero so se kmalu pojavili komentarji s številnimi komplimenti.