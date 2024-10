Se je Neymar pobotal z nekdanjim dekletom, ki ga je večkrat prevaral?

Konec novembra 2023 je vplivnica Bruna Biancardi potrdila, da se je mesec po rojstvu hčerke razšla z nogometašem Neymarjem , razlog pa naj bi bila njegova nezvestoba. Nekdanji zvezdniški par pa je leto po razhodu presenetil z objavo skupnih fotografij na družbenem omrežju, zato so se njuni oboževalci začeli spraševati, ali sta vplivnica in nogometni as obudila zvezo.

Na fotografije so se med komentarji odzvali Brunini oboževalci. Eden izmed njih je zapisal: "Fant, pazi na to žensko, nihče ji ni enak." Nekdo drug pa je dodal: "Upam, da se zaveda, kaj je izgubil, in bo to zdaj cenil." Tretji je opozoril: "Ti se moraš boriti za svojo družino."

Prevaral naj bi jo 92-krat

Bruna je novico o njunem razhodu potrdila konec novembra 2023, takrat pa so brazilski tabloidi že skoraj mesec dni poročali, da se je par razšel, razlog pa naj bi bila Neymarjeva nezvestoba. "To je zasebna zadeva, a ker me pogosto povezujejo z novicami, sumi in posmehovanjem, vam sporočam, da nisem v zvezi. Sva Maviejina starša in to je razlog za najin odnos. Hvala vam," je takrat na Instagramu zapisala vplivnica.