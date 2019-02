Kimberly je bila v tistem času srednješolka, ki je služila denar kot varuška (njena urna postavka je znašala dobre tri evre). Potem, ko jo je Bieber, kateremu na Instagramu sledi več kot 100 milijonov oboževalcev, javno izpostavil, so zanimanje zanjo pokazale tudi nekatere modne agencije in preprosto dekle iz Costa Blance se je praktično čez noč prelevilo v zaželjenega modela.

Hamilton je bil do leta 2015 osem let v razmerju z vokalistko glasbene skupineThe Pussycat Dolls, 40-letno Nicole Scherzinger, po prekinitvi razmerja pa so ga povezovali z nekaterimi zvezdnicami, kot so manekenke Barbara Palvin, Winnie Harlow in Kendall Jenner, glasbenice Rihanna, Nicki Minajin Rita Ora ter celo s hčerko glasbenikia Lionela Richieja, Sofio Richie.

Tuji mediji so že stopili v kontakt s Hamiltonovimi predstavniki za stike z javnostjo, ki pa govoric zaenkrat še niso komentirali.