Se je Pink v New York preselila, da bo prevzela vodenje oddaje?

Pink naj bi se nedavno preselila v New York, poroča Page Six, razlog za njeno selitev pa je poslovne narave. Pevka naj bi po informacijah ameriškega medija prevzela vodenje pogovorne oddaje, ki jo je nekaj let vodila Kelly Clarkson. 46-letnica je zadnja leta z družino živela na posestvu z vinogradom v Kaliforniji, vse od poletja lani pa so jo pogosto videvali v Velikem jabolku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Videl sem jo z moškim, ki bi lahko bil del ekipe. Nekaj ur je preživela ob branju papirologije in dokumentov na računalniku," je povedal vir, ki je sicer zaposlen v zasebnem klubu v bližini. Kljub govoricam o razhodu pa so v New Yorku v zadnjih tednih opazili tudi njenega moža.