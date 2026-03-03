Naslovnica
Tuja scena

Se je Pink v New York preselila, da bo prevzela vodenje oddaje?

New York, 03. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Pink

Potem ko je pevka Pink pred dnevi zanikala, da sta se z možem Careyjem Hartom ponovno razšla, so se pojavile govorice, da se je zvezdnica preselila v New York. Razlog za njeno selitev pa ni zasebne narave, poroča Page Six, saj naj bi pevka prevzela vodenje pogovorne oddaje Kelly Clarkson.

Pink naj bi se nedavno preselila v New York, poroča Page Six, razlog za njeno selitev pa je poslovne narave. Pevka naj bi po informacijah ameriškega medija prevzela vodenje pogovorne oddaje, ki jo je nekaj let vodila Kelly Clarkson. 46-letnica je zadnja leta z družino živela na posestvu z vinogradom v Kaliforniji, vse od poletja lani pa so jo pogosto videvali v Velikem jabolku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Videl sem jo z moškim, ki bi lahko bil del ekipe. Nekaj ur je preživela ob branju papirologije in dokumentov na računalniku," je povedal vir, ki je sicer zaposlen v zasebnem klubu v bližini. Kljub govoricam o razhodu pa so v New Yorku v zadnjih tednih opazili tudi njenega moža.

Preberi še Pink zanikala govorice, da sta se z možem razšla: 'To ni res!'

Da se po sedmih sezonah z voditeljskega mesta poslavlja, je v začetku februarja potrdila Clarkson, njeno mesto pa naj bi prevzela prav Pink, ki se že preizkuša kot gostujoča voditeljica. Kako daleč naj bi bila pogajanja s producenti, ni znano. Kelly Clarkson, ki jo je širša javnost spoznala kot pevko, naj bi z zadnjo oddajo zaključila konec meseca.

pink selitev družina pogovorna oddaja kelly clarkson new york

