Se je po koncertu Taylor Swift na parkirišču res rodil otrok?

Nekega dne je Janez prišel v službo popolnoma gol. Sodelavci, vsi šokirani, pokličejo šefa. Ta je Janeza nemudoma poklical na zagovor: ''Pa, dobro, Janez. Kaj ti je danes, da si prišel gol v službo? A si normalen?''

Janez je začel pripovedovati: ''Poslušajte, šef! Ko sem šel zjutraj, nekoliko prej v službo, me je skozi okno zagledala naša soseda in me povabila na kavo.'' Šef: ''Ne razumem, kakšno zvezo ima to s tem, da si prišel gol v službo?'' Janez: ''Poslušajte, naprej! Seveda grem k njej na kavo, za povrh pa dobim še cigarete, šilce žganja in piškote. Super postrežba, vam rečem. No, jaz tako uživam, pijem, kadim in jem piškote, ko pride soseda popolnoma gola v sobo in zahteva, da se slečem še jaz. In sem se slekel. Nato me soseda odpelje v spalnico in reče: ''Ajdi, zdaj pa na delo!'' In ... evo mene v službi!''