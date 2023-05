Se je slavni vplivnež odločil za operacijo, da bi bil videti kot Michael Jackson?

Fabio Jackson je Tiktoker, ki se je zaradi svoje podobnosti s slavnim kraljem popa odločil, da ga bo začel imitirati. Po videzu zares zelo močno spominja na Michaela Jacksona, morda celo preveč, saj mu nekateri sledilci očitajo, da njegova podobnost ni naravna. 28-letni vplivnež se s tovrstnimi očitki spopada že nekaj časa, a sam odločno zatrjuje, da se ni odločil za nobeno plastično operacijo, zato je že večkrat objavil tudi fotografije iz otroštva.

Je Michael Jackson še vedno živ? Tako se sprašujejo mnogi, ki na spletu in družbenih omrežjih zasledijo fotografije 28-letnega angleškega vplivneža. Fabio Jackson je po videzu neverjetno podoben pokojnemu kralju popa, kar je morda že tudi nekoliko strašljivo. Nekateri so prepričani, da se je mladenič odločil za lepotne posege, da bi dosegel omenjeni videz. Pa se je res?

Fabio Jackson je neverjetno podoben pokojnemu kralju popa.

Zvezdnik je že večkrat odločno zatrdil, da to ne drži. Svoje trditve je podprl tudi z objavo nekaj fotografij iz mladosti, s čimer je želel dokazati, da že od najstniških let spominja na pokojnega glasbenika. Zaradi podobnosti je bil večkrat deležen ustrahovanja v šoli, kot je priznal sam, pa je v resnici precej sramežljiv. Kljub ustrahovanju in norčevanju je Tiktoker svoj videz sprejel in se odločil, da ga bo obrnil sebi v prid. Začel je imitirati slavnega pevca, praktično je postal njegov dvojnik. Oblači se tako, kot se je zvezdnik oblekel za nastope na odru, obenem pa se uči tudi njegovih znamenitih plesnih gibov.

S svojimi imitacijami, ki jih redno snema in objavlja na družbenih omrežjih, kjer si je v ime seveda dodal priimek Jackson, je navdušil že številne. Na družbenih omrežjih ima več kot 11 milijonov sledilcev, pogosto ga v komentarjih označujejo za sina kralja popa, ki je umrl leta 2009, nekateri so ga označili tudi za original in ga pozvali k javnemu nastopanju v imenu ikoničnega glasbenika.

