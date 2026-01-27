Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Se je Tom Cruise iz Velike Britanije preselil nazaj v ZDA?

London, 27. 01. 2026 08.57 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Tom Cruise

Tom Cruise naj bi se po več letih življenja na Otoku preselil nazaj v ZDA. Zvezdnik franšize Misija: Nemogoče je zadnja leta živel v prestižni londonski soseski, kot poroča The Mail on Sunday, pa so presenečeni sosedje v zadnjih dneh opazovali selivce, ki so odnašali njegove stvari.

Tom Cruise začenja novo življenjsko poglavje. Hollywoodski zvezdnik naj bi se iz Londona, kjer je zadnja leta živel v prestižni soseski Knightsbridge, preselil nazaj v ZDA. Kot poroča britanski tabloid The Mail on Sunday, so igralčeve stvari že odnesli iz stanovanja, tako sosedje kot zaposleni v stavbi pa so presenečeni nad nenadno selitvijo. Kaj naj bi bil razlog za selitev, ni znano.

Tom Cruise naj bi se preselil nazaj v ZDA.
Tom Cruise naj bi se preselil nazaj v ZDA.
FOTO: Profimedia

Zvezdnik franšize Top Gun je leta 2022 v intervjuju za The Mirror spregovoril o življenju v Veliki Britaniji: "Mislim, da sem anglofil. V Veliki Britaniji sem preživel veliko časa, pa ne le zaradi službenih obveznosti. Rad sem tukaj. Je fantastična zmes novega in starega. Všeč mi je razgled na Tower of London, Buckinghamsko palačo in ostale fantastične kraje, ki so polni zgodovine."

Preberi še Tom Cruise po štirih desetletjih uspešne kariere prejel častnega oskarja

"Anglija je tudi trendovska, veliko njenih stvari nato druge države posnemajo. Všeč mi je tudi britansko podeželje. Ko vidim ovce in krave, ki se prosto pasejo, se mi to zdi tako britansko. To v Ameriki vidimo le v filmih. Vedno sem se spraševal, če je tudi v resnici tako. Super je, ko pridem nazaj v ZDA in jim rečem, da ja, da je tudi v resnici tako," je takrat še dodal Cruise.

tom cruise selitev igralec velika britanija zda

Novi fant Jennifer Aniston o začetku zveze: Potrebnega je bilo veliko časa

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petb
27. 01. 2026 10.43
Komu mar.
Odgovori
0 0
Yon Dan
27. 01. 2026 10.32
Klon.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
27. 01. 2026 10.24
Seveda,ti zvezdniki ne vedo kaj bo sami s sabo,pa malo bluzijo.Ob zmagi trsmoa jih je 80% reklo da se bodo odselili.Pa ni bilo neke množične selitve.
Odgovori
0 0
JB2024
27. 01. 2026 10.14
Ja, ameriške krave so v boksi in na injekcijah.
Odgovori
0 0
BBcc
27. 01. 2026 10.37
Sploh se ne pasejo. To je kvaliteta.🤦‍♂️
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
zadovoljna
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo spogledljivi, device pa iskrene
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo spogledljivi, device pa iskrene
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Po ločitvi naj bi se objemal s to lepotico
Po ločitvi naj bi se objemal s to lepotico
vizita
Portal
Bolnik se lahko odloči ali je takšno zdravljenje smiselno
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
cekin
Portal
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Upor v Vatikanu?
Upor v Vatikanu?
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
moskisvet
Portal
To je Slovenka, ki bo nastopila na Evroviziji 2026
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Mislili so, da poljublja svojo hčerko
Mislili so, da poljublja svojo hčerko
dominvrt
Portal
To morate vedeti, če imate na svojem vrtu obešeno ptičjo hišico
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
okusno
Portal
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469