Se je Tom Cruise iz Velike Britanije preselil nazaj v ZDA?

Tom Cruise začenja novo življenjsko poglavje. Hollywoodski zvezdnik naj bi se iz Londona, kjer je zadnja leta živel v prestižni soseski Knightsbridge, preselil nazaj v ZDA. Kot poroča britanski tabloid The Mail on Sunday, so igralčeve stvari že odnesli iz stanovanja, tako sosedje kot zaposleni v stavbi pa so presenečeni nad nenadno selitvijo. Kaj naj bi bil razlog za selitev, ni znano.

Tom Cruise naj bi se preselil nazaj v ZDA. FOTO: Profimedia

Zvezdnik franšize Top Gun je leta 2022 v intervjuju za The Mirror spregovoril o življenju v Veliki Britaniji: "Mislim, da sem anglofil. V Veliki Britaniji sem preživel veliko časa, pa ne le zaradi službenih obveznosti. Rad sem tukaj. Je fantastična zmes novega in starega. Všeč mi je razgled na Tower of London, Buckinghamsko palačo in ostale fantastične kraje, ki so polni zgodovine."