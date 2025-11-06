Se je tudi Hollywood naveličal princa Harryja in Meghan Markle?

Se je hollywoodska predstava za vojvodo in vojvodinjo sussekško končala? Kot so za Page Six povedali viri, naj za princa Harryja in Meghan Markle v Los Angelesu ne bi bilo več zanimanja, nad njima pa niso navdušeni niti tisti, ki so ju do nedavnega še podpirali. "Ljudje so ju siti, vse skupaj je stara zgodba," je povedal nekdo.

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle sta se pred leti preselila čez lužo, saj sta bila prepričana, da bo njuno življenje v Združenih državah Amerike boljše in tudi bolj varno. In na začetku je res kazalo, da jima bo v sončni Kaliforniji uspelo vse, kar sta sanjala: ustanovila sta svojo fundacijo, posnela dokumentarno serijo, nekdanja igralka je poskusila s podkastom. A kot kaže, se je njuna slava izpela tudi v Ameriki, saj naj bi ju bili Američani že dodobra naveličani.

Meghan Markle in princ Harry nista hollywoodska ljubljenca. FOTO: Profimedia icon-expand

Zakonca sta z znanim podjetjem za pretočne vsebine podpisala večletno pogodbo v vrednosti 100 milijonov, a so ponudbo nedavno znižali. "Obupna sta v poslovnem pogledu," je za Page Six povedal vir blizu kraljevega para, ki je razkril, da naj bi Harry na omenjeni sestanek zamudil, ob prihodu pa si naročil še šalico vroče čokolade, ki naj bi bila njegova priljubljena pijača. Podobno naj bi se zgodilo tudi na sestanku s podjetjem Spotify, kjer je princ na sestanku naročil enako pijačo, ki pa je v tistem času v pisarni podjetja niso imeli na voljo, zato je morala ena od zaposlenih drugam, da mu je izpolnila željo. Par je takrat s podjetjem podpisal triletno pogodbo v vrednosti 20 milijonov evrov, a so jo zaradi slabih številk Meghaninega podkasta zaradi slabe poslušanosti prekinili.

Kot je razkril vir, pa naj bi se Meghan že spopadala z novimi izzivi. "Prepričana je, da je pametnejša od vseh ostalih in vse zaničuje," je povedal nekdo, drug vir blizu zakoncev pa dodal, da je prav ona tista polovica para, ki vse nadzira. Da je z njo zares težko delati, je za januarsko številko revije Vanity Fair povedal njihov vir, ki je z vojvodinjo sodeloval pri medijskih projektih. "Bilo je res nepošteno, a kaj je lahko njihovo osebje storilo glede tega? Viri so bili anonimni, zato stvari niso nikoli bile pojasnjene," so za Page Six povedali pri reviji.