Se Jennifer Lopez in Ben Affleck trudita utišati govorice o ločitvi?

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta zaradi svojega zvezdniškega statusa ves čas pod drobnogledom javnosti, še posebej pa sta za medije zanimiva takrat, ko se začne govoriti o njuni ločitvi. Viri blizu para so v zadnjih tednih večkrat zatrdili, da v njunem zakonu škripa, da sta na popolnoma različnih bregovih, a očitno vse le ni tako črno, kot je videti.

Zvezdnika sta se nedavno skupaj odpravila na predstavo enega od igralčevih otrok. Fotografi so ju ujeli skupaj v avtomobilu, ko sta jih opazila, pa sta jim celo navdušeno pomahala. Videti sta bila vesela in srečna, njun odnos pa nikakor ni nakazoval na težave v zakonu. Pozornim očem fotografov ni ostalo skrito niti dejstvo, da se je na Benovem prstu spet lesketal poročni prstan, čeprav se je v javnosti v zadnjem času že večkrat pojavil brez njega.

Je to zgolj predstava za javnost? Se trudita kljub temu, da naj bi že nekaj časa živela ločeno, s skupnimi pojavljanji v javnosti utišati govorice o ločitvi? Številni so prepričani, da ja, saj sta se do sedaj pogosto podpirala na raznoraznih premierah in s tem dokazovala, kako trden par sta. A zadnje čase se družabnih dogodkov vseeno udeležujeta v solo izvedbi. Pevka se je tako tudi na premieri svojega novega filma Atlas pojavila sama brez moža, na njeni levi roki pa je bilo mogoče opaziti poročni prstan, ki ga je prav ponosno pokazala ob poziranju na rdeči preprogi. Po poročanju tujih medijev se igralec premiere ni udeležil, ker je trenutno sredi snemanja novega filma Računovodja 2 .

54-letnica in 51-letnik o svojih težavah molčita in ne komentirata tega, kar se piše v medijih. Na resnico bo očitno treba še malo počakati, čisto mogoče pa je, da igralca, ki sta se poročila leta 2022 in to kar na dveh slovesnostih, umazanega perila ne želita prati na očeh javnosti. Po pričevanjih virov naj bi si tudi želela rešiti svoj zakon, zato obiskujeta terapije, in o tem, kaj se dogaja med njima, nočeta govoriti.