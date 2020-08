Se Justin Bieber pripravlja na očetovstvo?

Justin Bieber je navdušen nad svojo nečakinjo Iris Elle Aronow . Zvezdnik je z oboževalci delil tri fotografije, na katerih v naročju drži dojenčico, ki je v hipu osvojila njegovo srce. Pod fotografijami je oboževalce pozval, naj si pogledajo vse fotografije ter zanjo dejal: "Prečudovita je!" Glasbeniku je šlo pestovanje dojenčice odlično od rok, oboževalci pa so komentirali, da mu je vloga strica pisana na kožo in da se že vadi, ko bo sam nekoč postal oče.

Iris se je rodila 17. avgusta, ob rojstvu je tehtala malo več kot tri kilograme. Njena starša Alaia Baldwin in Andrew Aronow sta veselo novico o rojstvu njune prvorojenke sporočila na Instagramu, kjer sta med drugim zapisala: "Ona je absolutno popolna, vsi smo veseli in zdravi." Alaia in Andrew sta se poročila septembra 2017, Hailey pa je bila sestrina poročna priča. Kar se tiče Hailey, seveda ni pozabila na rojstvo svoje nečakinje. Ponosna teta je v Instagramovi zgodbi povedala, da je težko, da bi zadržala zase tako lepo novico ter sporočila, da je na svet prišla njena nečakinja: "Popolna je. Teta Hails te ima tako zelo zelo rada."

O ustvarjanju družine je Hailey z možem Justinom Bieberjem že spregovorila za medije, in sicer sta dejala, da želita s tem korakom še malo počakati."Obožujem otroke in komaj čakam, da bom imela svoje," je manekenka dva meseca po poroki povedala za Vogue Arabia. "To je zdaj bližnja realnost, vendar se ne bo zgodilo še prav kmalu," je bila odločna. Podobnega mnenja je bil februarja tudi Justin, ki je dejal, da si želi otroke, vendar zdaj še ni čas za to, saj želi še nekaj časa uživati le v zakonu. No, mogoče pa si je v teh mesecih že premislil.