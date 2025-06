Se Justin in Hailey ločujeta? Zvezdnico opazili brez poročnega prstana

Javnost se že dlje časa sprašuje, ali se Justin in Hailey Bieber ločujeta. Govorice je Hailey zdaj še dodatno podžgala. Med obiskom New Yorka, kjer so jo večkrat ujeli paparaci, namreč ni več nosila okoli pol milijona evrov vrednega poročnega prstana. Brez prstana so jo najprej ujeli v četrtek, ko se je odpravila na zajtrk. Zatem so jo ujeli še z manekenkama Camilo Morrone in Suki Waterhouse.