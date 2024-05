Se Kate Middleton v javnosti ne bo pojavila vse do konca leta?

Valižanska princesa Catherine se v javnosti ni pojavila že od božično-novoletnih praznikov, Buckinghamska palača je najprej kot razlog navedla abdominalno operacijo in okrevanje po njej, ki jo je prestala januarja, nato pa njeno odsotnost podaljšala do velikonočnih praznikov. Tik pred prazniki je 42-letnica prekinila molk in v videoposnetku sporočila, da bije bitko z rakom, sedaj pa je vir blizu kraljeve družine za The Daily Beast razkril, da je njen koledar vse do konca leta izpraznjen.

Kate Middleton se v javnosti najverjetneje ne bo pojavila vse do konca leta, v času, ko bije bitko z rakom, pa se je obdala z najožjo družino, so za The Daily Beast razkrili viri blizu kraljevega para. Valižanska princesa je konec marca sporočila, da je zbolela za rakom, a podrobnosti bolezni ni razkrila. V videoposnetku, ki ga je objavila palača, je dejala, da prestaja preventivno kemoterapijo, javnost pa je zaprosila za razumevanje in spoštovanje njene zasebnosti.

Kate Middleton se je v javnosti pojavila pred več meseci. FOTO: AP icon-expand

Kate in William naj bi prihodnje dni z otroki preživela v hiši na podeželju, saj imajo George, Charlotte in Louis počitnice, najverjetneje pa jih bodo obiskali tudi princesini starši, ki jim že ves čas stojijo ob strani in pomagajo pri skrbi za otroke. Tako William kot kralj Karel, ki se prav tako zdravi zaradi raka, sta pred dnevi sporočila, da se bosta do volitev v Združenem kraljestvu umaknila, da bodo lahko te potekale nemoteno, kar pa 41-letniku omogoča, da še več časa preživi s svojo družino. Kot je za The Daily Beast povedal vir, ni pričakovati, da bi se Kate v javnost vrnila sredi leta, obstaja pa velika verjetnost, da bo tako ostalo vse do konca leta: "Veliko ljudi, ki so vključeni v načrtovanje obveznosti članov kraljeve družine, mora že več mesecev prej vedeti, kaj bodo ti počeli. Povedali so mi, da je princesin koledar do konca leta prazen. Obstaja možnost, da se v javnosti ne bo pojavila do konca leta."

Podobno je pred dnevi poročal Richard Eden, novinar The Daily Maila, ki so mu princesini prijatelji razkrili, da se Kate v javnosti najverjetneje ne bo pojavila vse do jeseni in še to le v primeru, da bo popolnoma ozdravela. Ker se je morala palača na račun princesine odsotnosti že soočiti s številnimi teorijami zarote in govoricami, pa je drug vir za The Daily Beast povedal: "Izključil ne bi novega videa, v katerem bi podali nove informacije v povezavi s princesinim zdravstvenim stanjem. To se je izkazalo za zelo učinkovit način pri preprečevanju teorij zarote." Neimenovan prijatelj kraljevega para pa je dejal: "Njen cilj je izogibanje nepotrebnemu stresu in anksioznosti, zato se osredotoča na zdravljenje. Takoj, ko se bodo začele počitnice, se bodo odpravili na podeželje." Dodal je, da se je Kate raje kot na prijatelje naslonila na družino in moža: "Krog tistih, ki jim zares zaupa, je zelo majhen. Največ časa preživi s starši, Pippo in Jamesom. So zelo povezana družina, ona pa jim povsem zaupa. Tako je že več desetletij in nikoli je niso razočarali."