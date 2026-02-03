Se Kim Kardashian res sestaja z Lewisom Hamiltonom?

Sta Kim Kardashian in Lewis Hamilton zaljubljena? Če gre verjeti tujim medijem, sta skupaj preživela romantični konec tedna v Angliji, čeprav so ju v minulem desetletju večkrat skupaj fotografirali, pa ju do sedaj nikoli niso romantično povezovali. Kot je poročal Sun , je 45-letna resničnostna zvezdnica iz Los Angelesa v Anglijo poletela z zasebnim letalom, s štiri leta mlajšim dirkačem pa naj bi se sestala na luksuznem posestvu v Cotswoldsu.

Kot je povedal vir blizu zvezdnikov, sta skupaj preživela romantični konec tedna, ves čas pa sta ju varovala njuna varnostnika. Kardashian in Hamilton naj bi bivala v skupni sobi, imela pa sta zasebni dostop do bazena in spa. "Imela sta rezervacijo masaže za pare in popolni dostop do vseh prostorov, ki so bili rezervirani samo za njiju. Večerjala sta v zasebni sobi, tako da okoli njiju ni bilo drugih gostov," je dejal vir.

Kljub temu da sta se zvezdnika trudila, da ju ne bi opazili skupaj, pa naj bi zelo izstopala, saj je bila prtljaga podjetnice opazna že od daleč. "Odšla sta skupaj, spremljali pa so ju varnostniki," je povedal očividec.