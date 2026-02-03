Se Kim Kardashian res sestaja z Lewisom Hamiltonom?

Sta Kim Kardashian in Lewis Hamilton zaljubljena? Če gre verjeti tujim medijem, sta skupaj preživela romantični konec tedna v Angliji, čeprav so ju v minulem desetletju večkrat skupaj fotografirali, pa ju do sedaj nikoli niso romantično povezovali. Kot je poročal Sun, je 45-letna resničnostna zvezdnica iz Los Angelesa v Anglijo poletela z zasebnim letalom, s štiri leta mlajšim dirkačem pa naj bi se sestala na luksuznem posestvu v Cotswoldsu.
Kot je povedal vir blizu zvezdnikov, sta skupaj preživela romantični konec tedna, ves čas pa sta ju varovala njuna varnostnika. Kardashian in Hamilton naj bi bivala v skupni sobi, imela pa sta zasebni dostop do bazena in spa. "Imela sta rezervacijo masaže za pare in popolni dostop do vseh prostorov, ki so bili rezervirani samo za njiju. Večerjala sta v zasebni sobi, tako da okoli njiju ni bilo drugih gostov," je dejal vir.
Kljub temu da sta se zvezdnika trudila, da ju ne bi opazili skupaj, pa naj bi zelo izstopala, saj je bila prtljaga podjetnice opazna že od daleč. "Odšla sta skupaj, spremljali pa so ju varnostniki," je povedal očividec.
Novopečeni par se je skupaj udeležil novoletne zabave pri igralki Kate Hudson v priljubljenem letovišču Aspen v Koloradu, sicer pa se zvezdnika poznata že vsaj od leta 2014, ko so ju fotografirali skupaj s tedanjima partnerjema Kanyejem Westom in Nicole Scherzinger. Dirkač je bil v zvezi s pevko skupine Pussycat Dolls od leta 2007 do leta 2015, povezovali pa so ga tudi z Rihanno, Shakiro in Sofio Vergara. Kardashian se je leta 2022 uradno ločila od Westa, nazadnje pa so jo povezovali z zvezdnikom lige NFL Odellom Beckhamom mlajšim.
Lewis Hamilton je britanski dirkač Formule 1, ki velja za enega najuspešnejših v zgodovini tega športa. S svojo kariero je začel pri ekipi McLaren, kasneje pa je prestopil k Mercedesu, s katerim je osvojil več naslovov svetovnega prvaka. Hamilton je znan po svoji hitrosti, tehnični spretnosti in tudi po svojem aktivizmu zunaj steze, kjer se zavzema za socialno pravičnost in okoljevarstvena vprašanja.
Kim Kardashian je ameriška medijska osebnost, poslovna ženska in model. Zaslovela je z resničnostnim šovom 'Keeping Up with the Kardashians', ki je spremljal življenje njene družine. Danes je lastnica več uspešnih podjetij, vključno s kozmetično znamko KKW Beauty in podjetjem za oblačila SKIMS. Poleg poslovne kariere je znana tudi po svojem vplivu na družbenih omrežjih in občasnem udejstvovanju na področju socialne pravičnosti in reforme kazenskega sistema.
Formula 1 (pogosto okrajšana kot F1) je najvišji razred mednarodnih dirkalnih avtomobilov z odprtimi kolesi, ki jih organizira Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Gre za najprestižnejše in najdražje tekmovanje v motošportu na svetu, ki privablja milijone gledalcev. Sezona Formule 1 obsega serijo dirk, imenovanih Velike nagrade, ki potekajo na različnih dirkališčih po vsem svetu. Dirkači in konstruktorji tekmujejo za naslove svetovnih prvakov, ki se podeljujejo posebej za dirkače in posebej za moštva.
