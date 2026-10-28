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Tuja scena

Se med Sofio Vergaro in pevcem skupine Imagine Dragons kaj plete?

Beverly Hills, 28. 10. 2026 08.58 pred 32 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
sofia vergara, dan reynolds

Tako Sofia Vergara kot tudi Dan Reynolds sta samska, in ko ju javnost opazi skupaj na večerji, se seveda takoj začnejo pojavljati ugibanja, ali je med njima kaj več kot le prijateljstvo. Zvezdnika naj bi si nedavno privoščila nadvse romantično večerjo v eni od prestižnih restavracij na Beverly Hillsu. Se je med njima zanetila ljubezenska iskrica?

Ko se dva slavna in prepoznavna zvezdnika, za katera je javnost prepričana, da sta samska, skupaj odpravita na večerjo, so ugibanja neizbežna. Je na sceni nov ljubezenski par? Tako zdaj ugibajo oboževalci, ki jim seveda ni ušlo, da sta si Sofia Vergara in Dan Reynolds nedavno privoščila druženje ob večerji.

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Po poročanju tujih medijev sta bila opažena med intimnim druženjem v prestižni restavraciji Cipriani na Beverly Hillsu, kjer pa nista bila sama. Pridružila se jima je še vplivna podjetnica Anastasia Soare, ustanoviteljica kozmetičnega imperija Anastasia Beverly Hills, ter še ena oseba, katere identiteta ostaja neznana.

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Ali sta pevec skupine Imagine Dragons in kolumbijska igralka v romantičnem razmerju, ni jasno, saj fotografije niso potrditev zveze. Kot so za tuje medije opisali očividci, pa naj bi se med večerjo celo držala za roke, se med pogovorom nasmihala drug drugemu in se zelo zabavala. Dogodek je hitro vzbudil ugibanja o naravi njunega odnosa, še posebej zaradi dejstva, da sta oba zvezdnika v zadnjem obdobju zaključila pomembna poglavja v svojem zasebnem življenju.

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Reynolds se je pred kratkim razšel z igralko Minko Kelly, s katero sta bila v zvezi štiri leta. Pred Vergaro so ga opazili tudi v družbi manekenke Chantel Jeffries na enem od koncertov v Hollywood Bowlu. Slavno igralko so še letos poleti ujeli v objemu Douglasa Chabbotta. Z njim je uživala na eni od nogometnih tekem, kdaj sta zvezo zaključila, pa ni jasno. A po zadnjih podatkih naj bi bila zvezdnica serije Sodobna družina, ki je bila v preteklosti dolga leta poročena z Joejem Manganiellom, samska.

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Sofía Vergara Dan Reynolds Imagine Dragons ljubezen romantika večerja

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KOMENTARJI1

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Hind Rami Iyad Rajab
28. 10. 2026 09.24
naravna in huda....naj se plete...res lepa in erotična je postala šele po 40.letu....
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