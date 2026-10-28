Se med Sofio Vergaro in pevcem skupine Imagine Dragons kaj plete?

Ko se dva slavna in prepoznavna zvezdnika, za katera je javnost prepričana, da sta samska, skupaj odpravita na večerjo, so ugibanja neizbežna. Je na sceni nov ljubezenski par? Tako zdaj ugibajo oboževalci, ki jim seveda ni ušlo, da sta si Sofia Vergara in Dan Reynolds nedavno privoščila druženje ob večerji.

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Po poročanju tujih medijev sta bila opažena med intimnim druženjem v prestižni restavraciji Cipriani na Beverly Hillsu, kjer pa nista bila sama. Pridružila se jima je še vplivna podjetnica Anastasia Soare, ustanoviteljica kozmetičnega imperija Anastasia Beverly Hills, ter še ena oseba, katere identiteta ostaja neznana.

Ali sta pevec skupine Imagine Dragons in kolumbijska igralka v romantičnem razmerju, ni jasno, saj fotografije niso potrditev zveze. Kot so za tuje medije opisali očividci, pa naj bi se med večerjo celo držala za roke, se med pogovorom nasmihala drug drugemu in se zelo zabavala. Dogodek je hitro vzbudil ugibanja o naravi njunega odnosa, še posebej zaradi dejstva, da sta oba zvezdnika v zadnjem obdobju zaključila pomembna poglavja v svojem zasebnem življenju.