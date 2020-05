Se med sveže samsko Megan Fox in 30-letnim rockerjem res nič ne dogaja?

Megan Fox in Brian Austin Green

Megan Fox in Brian Austin Greensicer uradno še nista ločena, sta se pa razšla že decembra 2019. Dejstvo, da nista več eno, sta skrivala kar pet mesecev, dokler ni Brian v svojem podcastu razjasnil stvari.

O njunem razhodu se je šušljalo že prej, a ni bilo nikakršne potrditve, poleg tega pa so mnogi ugibali, kaj se dogaja med Megan in 30-letnim glasbenikom, znanim pod umetniškim imenom Machine Gun Kelly. Igralka je namreč nastopila v njegovem novem videospotu za pesem Bloody Valentine, ki pa je izšel 20. maja. Prav videospot je tisti, zaradi katerega oboževalci nekdanjega zakonskega para dvomijo, da se med Megan in Kellyjem ne dogaja nič.

Meganini oboževalci na Twitterju ne morejo mimo'nedvomne kemije'in'očitne simpatije' med igralko in pevcem. Uradno sporočilo za medije ob izdaji videospota pojasnjuje, da video prikazuje noro ljubezensko zgodbo, ki jo igralkin lik na koncu popolnoma prevzame.

O 30-letniku je spregovoril tudi Brian. O njem se je pogovarjal z mamo svojih treh otrok:"Megan je na snemanju spoznala nekega Colsona (pravo ime Machine Guny Kellyja, op. a.). Jaz ga sicer ne poznam. Za zdaj sta samo prijatelja. Kot mi je povedala, je zelo prijazen in preprost moški. Zaupam njeni presoji. Vedno je dobro presojala ljudi."