Michelle o govoricah, da se z Barackom ločujeta: 'Zdaj počnem, karkoli želim'

Nekdanja ameriška prva dama Michelle Obama se je v enem od podkastov odločila ustaviti govorice in vprašanja o tem, ali se z možem Barackom ločujeta. "Zdaj počnem, karkoli želim. Prvič v življenju so vse moje odločitve v moje dobro," je pojasnila. Ljudje so po njenih besedah zaradi odločitev, ki da jih je sprejela z lastno glavo, sklepali, da se z Barackom ločujeta. "Ali to ne more biti le odrasla ženska, ki se sama odloča?" je vprašala retorično.

Javnost že nekaj časa ugiba, ali se nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in njegova žena Michelle ločujeta. Nekdanja prva dama se namreč ni udeležila ne pogreba nekdanjega ameriškega predsednika Jimmyja Carterja ne inavguracije Donalda Trumpa.

Michelle in Barack Obama FOTO: AP icon-expand

V podkastu Work in Progress je Michelle povedala, da jo je vloga prve dame omejevala pri sprejemanju lastnih odločitev. "Zdaj počnem, karkoli želim. Prvič v življenju se mi je zgodilo, da so vse moje odločitve v moje dobro," je pojasnila. V preteklosti je namreč več pozornosti dajala na to, da so bili v redu njen mož ter njuni hčeri Malia in Sasha. "Za svoje odločitve zdaj ne morem kriviti nikogar drugega kot sebe. Če sem povsem iskrena do sebe, bi lahko veliko teh odločitev sprejela že pred leti. A si nisem pustila te svobode," je še dodala.

Kot je razložila, so ljudje zaradi odločitev, ki da jih je sprejela z lastno glavo, sklepali, da se z Barackom ločujeta. "Ali to ne more biti le odrasla ženska, ki se sama odloča? Ampak to nam je družba storila," je še povedala.

Michelle Obama FOTO: Profimedia icon-expand