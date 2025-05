Še naprej v sporu: Brooklyn se je med obiskom Londona ognil staršem

Brooklyn Beckham se je med obiskom Londona ognil svojim staršem - Victorii in Davidu Beckhamu . Kot je za Page Six dejal neimenovan vir, naj se Brooklyn ne bi oglasil staršem. "David in Victoria niti nista vedela, da je Brooklyn v Londonu," je dejal vir. Ob tem naj se ne bi sestal oziroma oglasil niti bratoma Romeu in Cruzu ter sestri Harper . 26-letnik je v Evropo priletel zaradi fotografiranja za kampanjo modne znamke Moncler, saj sta z ženo Nicolo Peltz podpisala pogodbo z italijansko modno hišo. Družina naj bi na dan Brooklynovega obiska sicer bila v Londonu.

Govorice o sporu med Brooklynom in Nicolo na eni ter ostalimi člani družine Beckham na drugi so glasne že nekaj časa, razplamtele pa so se v zadnjem mesecu. Brooklyn in Nicola se namreč nista udeležila nobenega od treh Davidovih velikih praznovanj abrahama.

V središču spora naj bi bila sicer Nicola, zaradi katere se je odnos med člani družine ohladil. Njo naj bi motila David in Victoria – predvsem dejstvo, kako se pogovarjata z njenim možem. Domnevno naj bi David Brooklyna zmerjal in kričal nanj prek telefona. Ob tem pa naj bi David in Victoria Nicolo označila za narcistično. Victoria in Nicola sta se znašli v sporu že pred leti, ker Nicola na poroki ni nosila poročne obleke Victoriine modne znamke.

Tokrat naj bi bila v sporu tudi Brooklyn in Romeo zaradi njegove zveze s Kim Turnbull. Kim in Brooklyn naj bi bila pred leti namreč ljubimca. Poleg tega pa naj bi bila družina v sporu tudi s Peltz.