Harry in Meghan delila doslej nevidene fotografije ob prvi obletnici njune poroke

Britanski kraljevi par, princ Harry in žena Meghan , je bil v preteklem letu od poroke precej zaposlen, saj sta bila na obiskih v tujini, obenem pa sta se preselila in nedavno dobila prvega otroka, sina Archieja .

Zdaj sta delila kolaž doslej še nevidenih fotografij z njune lanske poroke, zraven pa sta se zahvalila za "vso ljubezen in podporo od ljudi po vsem svetu, ki so naredili njun najlepši dan še toliko bolj pomenljiv".

Njune poroke na dvorcu Windsor so se lani udeležili tudi zvezdniki kot so Georgein Amal Clooney, Oprah WinfreyinSerena Williams.