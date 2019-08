Še nikoli slišana pesem pokojnega glasbenika bo predvajana v božičnem filmu

Glasbenik George Michael, ki je umrl pred tremi leti, je pred smrtjo posnel pesem, ki je javnost še ni slišala. Ustvarjalci prihajajočega filma Last Christmas, ki ga je navdihnila glasba skupine Wham! pa so se odločili, da bodo šestminutno pesem vključili v film.

Pokojni glasbenik George Michael je pred smrtjo posnel pesem, ki je javnost še nikoli ni slišala, zdaj pa bo vključena v prihajajoči film Last Christmas, katerega nastanek je navdahnila glasba skupine Wham!– angleški glasbeni duet, ki sta ga sestavljala George Michael in Andrew Ridgeley v začetku 80. let 20. stoletja. Last Christmas je romantična komedija, ki jo je napisala Emma Thompson, v njem pa bosta med drugim nastopila tudi Emilia Clarke in Henry Golding. V njem bo predvajala glasba skupine Wham! in pesmi pokojnega pevca. Režiser Paul Feig pa je potrdil, da ene od glasbenikovih pesmi javnost še ni slišala.

V filmu bosta med drugim nastopila tudi Emilia Clarke in Henry Golding FOTO: Profimedia

"Ravno, ko je sestavljal svoj nov album, je umrl," je Feig povedal za BBC. "Pesem je čudovita in sem zelo sem vzhičen, da jo bo zdaj svet lahko slišal," je dejal in povedal, da je pesem zelo praznična. Razkril je, da je dolga skoraj šest minut in so v film lahko vklučili celo: "Ko dobiš pesem, ki še nikoli ni bila slišana, nočeš uporabiti le petnajstih sekund." Dodal pa je še, da bo pesem predvajana na koncu filma.

Pokojni glasbenik George Michael je pred smrtjo posnel pesem, ki je javnost še nikoli ni slišala, zdaj pa bo vključena v božični film. FOTO: Profimedia