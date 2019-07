'Še nikoli te nisem tako močno ljubila'

"Eno leto nazaj sem ti rekla 'da' in tako postala tvoja najboljša prijateljica do konca življenja in še nikoli te nisem bolj ljubila kot te danes. Vsak dan je življenje zaradi tebe še bolj čudovito in moje srce bo za vedno tvoje," je zapisala pod skupno fotografijo in dodala: "Skupaj se bova še naprej učila živeti in rasti."