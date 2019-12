Priljubljena igralka Rebel Wilson je spregovorila o svojih pivskih navadah. Obiskala je oddajo The Late Late Show, da bi z gostiteljem Jamesom Cordenom govorila o prihajajoči filmski različici muzikala Mačke, ko je razkrila, da še nikoli v življenju ni bila pijana.

"Zabavno dejstvo," je začela 39-letna igralka. "Še nikoli v življenju nisem bila pijana," je razkrila in publika je utihnila, zato je še dodala: "To ni šala." V oddaji pa je bila poleg Rebel gostja tudi kantavtorica Kacey Musgraves, ki pevkini izjavi kar ni mogla verjeti. "Počakaj, ne," je dejala, medtem ko je Corden le obnemel. "Na Instagramu ustvarjam to podobo žurerskega dekleta, vendar to ni res," je nadaljevala Wilsonova. "Sem le jaz s steklenicami. To je interna šala, ki jo imam sama s sabo," je pojasnila.