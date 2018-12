Še nikoli videna fotografija s poročne zabave

Chopra se je poročila v rodni Indiji, na razkošnem poročnem obredu pa sta bila z Nickom oblečena v kreacije modne hiše Ralph Lauren. Z Nickom nista predolgo razmišljala o sklenitvi zakonske zveze – že nekaj mesecev po tem, ko sta bila na prvem zmenku, sta začutila, da je 'to to'. Kljub temu, da svoje ljubezni nista obešala na veliki zvon in nista bila eden tistih zvezdniških parov, ki so že mesece pred poroko delili drobne podrobnosti, ki bodo vključene v obred, so bile vanju uprte oči širše javnosti. Priyanka se je na svoji poroki zahvalila svojcem in prijateljem, ki so ju počastili s svojo udeležbo in ob tem dejala: ''Ogromno nama pomeni, ker ste tukaj. To je izjemno pomemben mejnik v mojem življenju, ki je obeležil začetek pomembnega poglavja in bolj kot vse drugo sem si želela, da moj soprog spozna vse ljudi, ki so do sedaj prispevali k lepim trenutkom, ki sem jih doživela. Hvala, ker ste prišli in upam, da se boste imeli nocoj lepo z nama.''