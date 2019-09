Še nikoli videni posnetki Angeline Jolie kot Zlohotnice

Filmski studio disney je na Instagramu delil posnetek, kako se hollywoodska zvezdnica Angelina prelevi v lik Zlohotnice. Med drugim ji vrhunski maskerji ustvarijo posebno masko, igralka pa si nato nadene še leče, v usta vstavi umetne zobe in za piko na i doda še rdečo šminko. S prav posebno masko in vsadki ji še dodatno poudarijo njene ličnice. Več v priloženem videu:

Pet let po filmskem hitu o temni vili Zlohotnici v kinematografe naslednji mesec prihaja njegovo nadaljevanje Zlohotnica: vladarica zla (Maleficent: Mistress of Evil). V glavnih vlogah se vračata Angelina Jolie kot Zlohotnica in Elle Fanning kot princesa Aurora. Ekipi igralcev se je v nadaljevanju pridružila tudi Michelle Pfeiffer, kot kraljica Ingrith, do zdaj neznan lik. Nadaljevanje zgodbe bo prineslo uvid v kompleksen odnos med Zlohotnico, vilo z rogovi in Auroro, ki bo kmalu postala kraljica, ko se vzpostavljajo nova zavezništva, v borbi za svoje močvirnato kraljestvo in vseh bitij, ki prebivajo v njem.