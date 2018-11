Se obeta nova kraljeva poroka?

Britanska princesa Beatrice , vnukinja kraljice Elizabete II. se je leta 2016 po desetih letih razšla s fantom Davom Clarkom , razloga nista razkrila, šepetalo pa se je, da se zaljubljenca nista strinjala glede poroke. Vse od takrat princesa ni imela želj e po novi ljubezni, to pa naj bi zdaj spremenil 34-letni Edoardo Mapelli Mozzi .

30-letna princesa naj bi bila namreč zaljubljena do ušes in po dveh mesecih ljubezni že razmišlja, da bi z njim stopila pred oltar. Edoarda naj bi spoznala preko skupnega prijatelja, kajti vsi se gibljejo v istih družbenih krogih. Multimilijonarja, ki se ukvarja z nepremičninami, naj bi Beatrice že predstavila staršema, yorškemu vojvodi in vojvodinji, ki sta nad izbrancem navdušena.

"Zadeve se med njima odvijajo z zelo veliko hitrostjo. Nikogar blizu parčka ne bi presenetila novica o zaroki," je za angleške medije izjavil njun skupni prijatelj. Tuji mediji še dodajajo, da je bil Edoardo že poročen in ima dveletnega sina, Beatrice pa naj ne bi imela nič proti, če postane mačeha njegovemu sinu.