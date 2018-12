Grozi razpad kraljevih fantastičnih štirih?

Kot v vseh drugih družinah, posebno večjih in velikih, se tudi v najbolj znani britanski dogajajo prepiri in spori. Konec leta 2018 naj bi potrdil ''napetosti'' med Williamom in Kate na eni, in Harryjem in Meghan na drugi strani.

Britanska kraljica Elizabeta II. FOTO: AP

Kraljevi prepiri in zdrahe se nikoli ne dogajajo vpričo "šefice" najuspešnejše kraljeve "firme" na svetu, ker 92-letni kraljici še vedno ni treba narediti nič drugega kot mrko pogledati, da v družini zavlada mir. Njeni ''delničarji'', večina Otočanov, monarhije ne bi zamenjali za nobeno republiko, ker so prepričani, da jih, posebno pod poveljstvom kraljice Elizabete II., združuje in povezuje kot nobena druga institucija, ki so jih, vse po vrsti, od parlamenta do cerkve, razočarale. Temelj, sidro in odlična naložba Otočani so prepričani, da je monarhija tudi temelj kontinuitete in sidro domoljubja, in da je kraljeva družina odlična naložba. V aktualnem finančnem letu (od 1. 4. 2018 do 1. 4. 2019) bo življenje in delo članov ožje kraljeve družine davkoplačevalce stalo v povprečju 69 penijev na glavo (4 več kot prejšnje finančno leto), kar je 77 centov. Britanski ekonomiji naj bi leta 2017 prinesla milijardo funtov in pol dobička. Tretjino tega naj bi pustili na Otoku tisti turisti, ki ga obiščejo zaradi kraljeve družine. 50 milijonov zaslužka na primer naj bi kraljeva družina prinašala medijski industriji, in sicer kot "živ navdih" za donosne televizijske serije, kot je Krona (The Crown), in gledališke igre, kot je Kralj Charles III. Kako vse to izračunajo, večino Britancev ne zanima, vsekakor pa jih domneven velik "dobiček", ki naj bi ga prinašala kraljeva družina (za življenje in ''delo'' članov ožje kraljeve družine in vzdrževanje kraljeve palače je kraljica v aktualnem finančnem letu od vlade dobila 82 milijonov funtov davkoplačevalskega denarja) bolj zanima, kot so trditve zdesetkanih republikancev, ki jih že dolgo prepričujejo, da sta monarhija in kraljeva družina ključni sestavini fevdalno-kapitalistične družbene ureditve na Otoku.

Princ Harry in princ William FOTO: AP

Po superkrizi je monarhija najtrdnejša Več kot 66-letna vladavina priljubljene Elizabete II. ni bila dobra za zagovornike republike. Škandali in seks afere, ki so jih prinesli ločitve treh od štirih njenih otrok, posebno tisti, povezani s prestolonaslednikom Charlesom in princeso Diano, in njena tragična smrt zadnjega avgusta 1997, ki je obrodila vrsto zarotniških teorij, pa je bila voda na mlin republikancev. Monarhija je bila nenadoma v superkrizi, največji krizi po letu 1936, ko se je kralj Edvard VIII. po manj kot letu dni raje odpovedal prestolu kot nelepi ameriški ločenki katoličanki Wallis Simpson, ki naj bi mu zmešala glavo ... predvsem v postelji. Od te superkrize iz devetdesetih let prejšnjega stoletja že veliko let ni niti sledu. Monarhija in kraljeva družina sta bolj priljubljeni, kot sta bili kdaj koli. In trdnejši kot kdaj prej. Šele drugič v zgodovini so podaniki lahko videli skupaj žive monarhe in tri dediče prestola, kraljico, princaCharlesa, princa Williama in princa Georgea. Po Georgeu sta v kraljevo družino prijokala še Georgeeva sestra in brat, princesa Charlotte in princLouis, ki pa ju bodo v vrsti za prestol prehiteli vsi Georgeevi otročički.

Meghan Markle in princ Harry FOTO: AP

Monarhija je zaplula v mirne vode samo delno zaradi kraljice, ki je obnovila red in mir v družini. Največja zasluga gre mlademu rodu kraljeve družine: princema Williamu in Harryju, Williamovi lepotici Kate, njunim že trem splošno oboževanim otročičkom. Ko se jim je pridružila še Meghan Markle, ki tudi sama pričakuje otroka, se je govorilo o novi britanski skupini fantastičnih štirih (prva so bili legendarni The Beatles). Vse je bilo videti v najlepšem redu, monarhija pa varna tja do začetka 22. stoletja. Selitev Meghan in Harryja Potem pa … se je začelo, vsaj v delu britanskih medijev, ki ima rad nemir in škandale v kraljevi družini, pisati, da je britanski dvor premajhen za dve mladi lepi postavni vojvodinji, čeprav za to niso imeli nobenih konkretnih dokazov. Ob vsakem pojavu v javnosti so bili kraljevi fantastični štirje nasmejani in usklajeni. Tudi živijo ne ravno pod isto streho, saj ima orjaška Kensingtonska palača, ki je dom obeh parov, veliko streh. Novica, ki so jo v delu medijev spremenili v kost za glodanje, je bila, da se Meghan in Harry prihodnje leto selita v Windsor. Rodila se je nova teorija: problemov med Kate in Meghan ni prinesel njun domnevni dvoboj za najlepšo, najlepšo oblečeno in najbolj priljubljeno vojvodinjo na britanskem dvoru in v kraljevini, ampak spor med … princema. Med bratoma. Med Williamom in Harryjem, ki nikoli do zdaj nista bila videti zares sprta, čeprav je znano, da sta dolgo dražila drug drugega s tem, kdo ima manj las (to bitko je očitno izgubil William …) ali kdo je bil boljši vojak (tudi to bitko je izgubil William, delno zato, ker mu kot drugemu v vrsti za prestol niso dovolili službovati v Afganistanu, kjer se je Harry odlikoval dvakrat). William naj bi mlajšega brata sekiral tudi leta 2012, ko so ga golega posneli na zabavi v hotelski sobi v Las Vegasu). Naj bi …

Princ William in Kate Middleton FOTO: AP

William ni mislil, da je Meghan ''prava''? Njun najnovejši spor naj ne bi bil od včeraj, ampak iz leta 2016, ko je Harry srečal Meghan. Harry naj bi Williamu pripisal, da hoče uničiti njegovo razmerje z nekdanjo ameriško igralko, še preden se je dobro začelo. Dianina sinova naj bi se začela prepirati kmalu po tistem, ko je 34-letni Harry 37-letno Meghan predstavil Williamu, ta pa je mlajšemu bratu ponudil nezaželene nasvete starejšega brata. William naj bi mu rekel, naj ''ustavi konje'' in ''hiti počasi''. Čeprav nihče ni bil zraven, so nekateri časopisi, sklicujoč se na ''vir v kraljevi družini'', trdili, da je William rekel bratu, da ne ve ničesar o njeni preteklosti, njenih namenih in tem, kakšna je v resnici. Povedati naj bi mu hotel samo to, da članstvo v kraljevi družini prinaša veliko odgovornost, pritiske in kritičnosti. Vprašanje, zaradi katerega naj bi Harry popenil, pa naj bi bilo: ''Misliš, da je to res prava ženska zate?'' Več drugih članov kraljeve družine naj bi prav tako imelo pomisleke, tudi zaradi Meghaninega očeta in polsestre, pa zato, ker je že bila poročena in tako naprej, a Harry naj bi vtikanje najbolj zameril ravno bratu.

Harry menda noče slišati niti ene kritične besede o Meghan. FOTO: Profimedia

Harry ne prenese kritiziranja Meghan Odnosi med njima naj bi bili zaradi Meghan vse slabši tudi zato, ker William misli, da je Harry vse preveč zaščitniški, ko gre za njegovo ženo. Harry menda noče slišati niti ene kritične besede o njej. Bil naj bi tako občutljiv, da sliši kritiko celo takrat, ko je ni. Meghan naj bi se po drugi strani zelo trudila vživeti v kraljevo družino. In se, po preselitvi v London, želela družiti s takrat tretjič nosečo Kate z že dvema otrokoma, ki je imela spet problem s hudo nosečniško slabostjo, zaradi katere ji ni bilo do družbe. Meghan naj bi ji to zamerila, kar je potožila Harryju, ta pa Williamu, ki naj bi se postavil na ženino stran. In tako … naprej si stvari izmišljajo britanski časopisi, posebejDaily Mail, ki od vsega začetka slabo skriva to, da Meghan zanj ni primerna za članico kraljeve družine predvsem zato, ker je mešane rase. Veliko njegovih probrexitskih bralcev ima, milo rečeno, ''problem'' ne samo z nebelimi priseljenci, ampak vsemi tujci. Z drugimi besedami: na Otoku je veliko več rasizma in ksenofobije, kot priznajo.

Fantastični štirje na televiziji februarja, ko je bila Kate visoko noseča. FOTO: Profimedia

Problemov vse več in vse hujši so Celo zelo družinski in nasmejani pojav fantastičnih štirih na televiziji (februarja 2018, ko je bila Kate visoko noseča), med katerim so usklajeno govorili o dobrodelni Kraljevi fondaciji, prek katere pomagajo ljudem z duševnimi problemi, so našli potrditev problemov. Zaradi ''zafrkavanj'' bratov. ''Ko delate skupaj kot družina, imate kdaj kakšna nesoglasja o stvareh?'' je vprašala voditeljica. ''Oh, da!''je rekel William z velikim nasmehom. ''Vse več jih je in vse hujši so,'' je še z večjim nasmehom dodal Harry. ''Pa jih razrešujete?'' je vprašala voditeljica. ''Ne vemo,'' je dejal William in se smejal.

So med njimi res trenja? FOTO: AP

O šalu kot dokazu Zaradi poslabšanih odnosov med princema naj bi se tudi Kate in Meghan prenehali pretvarjati, da sta prijateljici in da sta se krasno ujeli, kar naj bi dalo piko na I preselitvi Meghan in Harryja v Windsor. Škodoželjneži so napovedali, da bo vse to jasno med praznovanjem letošnjega božiča. In kaj se je zgodilo? Nič. Kraljevi fantastični štirje so nasmejani korakali drug ob drugem: v cerkev in iz nje. Ker so škodoželjni in zlonamerni napovedovalci iz medijev morali odkriti nekaj, kar bi potrjevalo njihove napovedi, so … na podlagi ene od fotografij ''ugotovili'', da je med sprehodom zdaj visoko noseča Meghan hotela nagovoriti Williama, ta pa jo ignoriral tako, da se je pretvarjal, da preureja svoj šal. To naj bi bil (božični) dokaz napetosti med paroma. Odkrili so tudi domnevni glavni razlog za to: Meghan in Harry naj bi skoraj vsakič v javnosti zasenčila Kate in Williama. Vse te ugotovitve se zdijo nekaj, za kar imajo v angleščini zelo dobro besedo. Prvi štiri črke so bull, zadnje tri pa h, i in t. Vmes je črka s. Berejo pa se takšne zgodbe dobro.