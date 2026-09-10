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Se po 24 letih poslavlja pogovorna oddaja Jimmyja Kimmla?

Los Angeles, 10. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Jimmy Kimmel

Naslednja sezona večerne pogovorne oddaje, ki jo vodi Jimmy Kimmel, bo zadnja, poroča Page Six. Kot je povedal dobro obveščeni vir, voditelju naj ne bi nameravali podaljšati pogodbe, zadnja oddaja pa naj bi bila na sporedu maja 2027, s katero bi se po 24 letih poslovili. Televizijska hiša je navedbe označila za špekulacije.

"Ne bodo mu podaljšali pogodbe," je za Page Six povedal vir blizu produkcijske ekipe. Kljub temu da trditev niso zanikali, pa je predstavnik za odnose z javnostmi ABC Entertainment dejal: "Ta informacija ni točna. Trenutno je vse, povezano s prihodnostjo oddaje, le špekulacija."

Se bo Jimmy Kimmel poslovil od voditeljskega mesta?
Se bo Jimmy Kimmel poslovil od voditeljskega mesta?
FOTO: Profimedia

Kimmel je sicer znan po tem, da podpisuje pogodbe le za leto naprej, saj ima tako več fleksibilnosti, novica o tem, da se oddaja poslavlja, pa je v javnost prišla tik za tem, ko je kot gostujoča voditeljica štirih oddaj sodelovala komičarka Rosie O'Donnell, gledanost pa je močno poskočila. "Bila je v polnem zagonu," je dejal vir, komičarka pa je priložnost izkoristila tudi za norčevanje iz predsednika Trumpa, s katerim sta na bojni nogi že nekaj časa.

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58-letni Kimmel oddajo vodi od leta 2003 in je eden od voditeljev te televizijske mreže, ki ima najdlje časa svojo večerno pogovorno oddajo. Če se bo s svojega mesta poslovil, to naj ne bi bilo povezano z njegovim zapletenim odnosom z ameriškim predsednikom, je še dodal vir. Kot je znano, je Trump že skušal doseči, da se Kimmlova oddaja ukine, voditelja pa je večkrat javno kritiziral. Kljub pritiskom pa lastnik naj ne bi podlegel pritisku politike in Trumpove administracije.

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KOMENTARJI1

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FRPuma
10. 09. 2026 08.00
Bo rešil enako kot lani. Kako se je rešil lani? Jokat se je začel.
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