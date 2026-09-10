Se po 24 letih poslavlja pogovorna oddaja Jimmyja Kimmla?

"Ne bodo mu podaljšali pogodbe," je za Page Six povedal vir blizu produkcijske ekipe. Kljub temu da trditev niso zanikali, pa je predstavnik za odnose z javnostmi ABC Entertainment dejal: "Ta informacija ni točna. Trenutno je vse, povezano s prihodnostjo oddaje, le špekulacija."

Se bo Jimmy Kimmel poslovil od voditeljskega mesta? FOTO: Profimedia

Kimmel je sicer znan po tem, da podpisuje pogodbe le za leto naprej, saj ima tako več fleksibilnosti, novica o tem, da se oddaja poslavlja, pa je v javnost prišla tik za tem, ko je kot gostujoča voditeljica štirih oddaj sodelovala komičarka Rosie O'Donnell, gledanost pa je močno poskočila. "Bila je v polnem zagonu," je dejal vir, komičarka pa je priložnost izkoristila tudi za norčevanje iz predsednika Trumpa, s katerim sta na bojni nogi že nekaj časa.