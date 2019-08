Še pred začetkom oddaje slavni parček zapustil studio

Priljubljeni igralec mehiških telenovel Gabriel Soto je bil povabljen v oddajo El Gordo y La Flaca, da bi predstavil svojo gledališko predstavo "Cleopatra metio la pata". Ker je zvezdnik v garderobi slišal, kaj sta voditelja povedala o njem in njegovi izbranki Irini Baeva, se mu je zdelo to zelo nesramno in je predčasno zapustil studio.

Irina Baeva in Gabriel Soto sta bila povabljena v oddajo El Gordo y la Flaca v Miamiju, a sta jo zaradi neprimernih komentarjev predčasno zapustila. FOTO: Profimedia

44-letni igralec mehiških telenovel Gabriel Soto je želel promovirati svojo novo gledališko predstavo Cleopatra metio la pata. V njej nastopata tudi Maribel Guardia in Cecilia Galliano, nekdanja žena Sebastiana Rullija.

Sota je v zakulisju ga je spremljala tudi njegova partnerica Irina Baeva. VoditeljaRaul de MolinainLili Estefansta igralca že napovedala v etru, in sicer da bo njun današnji gost, a potem se je zalomilo. Gabriel je namreč čakal, da pride na vrsto in je v garderobi prižgal televizijo, ker ga je zanimalo, o čem voditelja govorita. Ker sta po njegovih besedah grdo govorila o njem in njegovi izbranki Irini Baeva, ki naj bi bila tudi kriva za igralčevo ločitev od Geraldine Bazan, se je ta odločil, da zapusti prostore in odide domov. Svojo odločitev je pojasnil na družbenih omrežjih:

"V oddajo sem prišel z namenom, da govorimo o mojem novem projektu in ne o zasebnem življenju. Če bi me vprašali kaj na to temo, nimam nobenih problemom, da o tem govorim. Menim, da gosta ne moreš sprejeti na tak način in se norčevati iz njega … Presodil sem, da je brezveze, da dajem intervju. Lili je rekla, da je treba veliko stvari pojasniti. Menim, da ona ni oseba, ki bi ji moral polagati račune. Na žalost to se je zgodilo. V vsej svoji karieri še nikoli nisem zapustil nobene oddaje doslej. Ampak ne strinjam se z njihovim pristopom. To je vse," je svojo plat zgodbe povedal Gabriel, ki s svojo drago že uživa v Acapulcu, kjer ima počitniško hišo.

Irina in Gabriel igrata zaljubljeni par v mehiški telenoveli In prišla je ljubezen, ki jo lahko spremljate na POP TV. FOTO: Televisa Internacional

Irina je Gabrielu pot prekrižala leta 2016, ko sta več mesecev snemala telenovelo In prišla je ljubezen (Vino El Amor), ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 15.35 na POP TV. Ali je že takrat med njima preskočila iskrica ljubezni, lahko le ugibamo.