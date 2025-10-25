Svetli način
Tuja scena

Se princ Andrew seli iz svojega luksuznega domovanja?

London, 25. 10. 2025 13.02 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
3

Kljub temu da njegova najemna pogodba še zdaleč ni potekla, tuji mediji poročajo o morebitni selitvi princa Andrewa. Buckinghamska palača naj bi se trudila princa prepričati, da prostovoljno zapusti 30-sobno vilo v Windsorju. Razprave med princem, vpletenim v številne škandale, in kraljevo palačo naj bi se osredotočale predvsem na to, kam se bo preselil in koliko odškodnine bo prejel.

Tuji mediji poročajo, da naj bi bil princ Andrew v poglobljenih pogovorih s kraljevimi predstavniki o svoji selitvi iz prestižnega dvorca v Windsorju, kjer že več kot 20 let ni plačal najemnine za bivanje. Neimenovani viri so za Telegraph povedali, da Buckinghamska palača poskuša prepričati princa, da prostovoljno zapusti 30-sobno vilo. Princ ima sicer predplačano najemno pogodbo še za 50 let in bo moral po zakonu prejeti odškodnino, če se bo moral izseliti.

Se princ Andrew seli iz svojega luksuznega domovanja?
Se princ Andrew seli iz svojega luksuznega domovanja? FOTO: AP

Razprave med princem, vpletenim v številne škandale, in kraljevo palačo naj bi se osredotočale predvsem na to, kam se bo preselil in koliko odškodnine bo prejel. Njegov starejši brat kralj Karel III. naj bi ga sicer že dlje časa skušal prepričati, naj se izseli, vendar je Andrew leta 2003 podpisal neprekinjeno 75-letno najemno pogodbo za nepremičnino.

Preberi še Princ Andrew za življenje v dvorcu že 22 let ni plačal najemnine

Princ Andrew se zadnje obdobje v luči objave posmrtnih spominov Epsteinove žrtve Virginie Giuffre, ki je princa obtožila spolne zlorabe, sooča z vse večjimi pozivi k izselitvi iz dvorca. Dodaten prah je dvignila tudi objava najemne pogodbe, s katere je razvidno, da princ Andrew od leta 2003 plačuje letno najemnino v višini 'enega zrna popra'. Izraz se uporablja za veljavnost najemne pogodbe, čeprav najemnina dejansko ne stane ničesar. Zakonsko je potrebno, da se za veljavno najemno pogodbo dogovori določena protivrednost, četudi simbolična. V tem smislu gre le za pravno formalnost, ne pa za dejansko plačilo.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
25. 10. 2025 13.54
+1
Dobro, da je star 65 let in ne bo iskal novega stanovanja več kot 10 let!
ODGOVORI
1 0
Puško v koruzo
25. 10. 2025 13.54
To se začne dogajat ko človek nima kaj za delat .
ODGOVORI
0 0
mackon08
25. 10. 2025 13.17
+2
Pokvarjenec bo še skasiral za svojo pokvarjenost.
ODGOVORI
2 0
