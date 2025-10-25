Kljub temu da njegova najemna pogodba še zdaleč ni potekla, tuji mediji poročajo o morebitni selitvi princa Andrewa. Buckinghamska palača naj bi se trudila princa prepričati, da prostovoljno zapusti 30-sobno vilo v Windsorju. Razprave med princem, vpletenim v številne škandale, in kraljevo palačo naj bi se osredotočale predvsem na to, kam se bo preselil in koliko odškodnine bo prejel.

Tuji mediji poročajo, da naj bi bil princ Andrew v poglobljenih pogovorih s kraljevimi predstavniki o svoji selitvi iz prestižnega dvorca v Windsorju, kjer že več kot 20 let ni plačal najemnine za bivanje. Neimenovani viri so za Telegraph povedali, da Buckinghamska palača poskuša prepričati princa, da prostovoljno zapusti 30-sobno vilo. Princ ima sicer predplačano najemno pogodbo še za 50 let in bo moral po zakonu prejeti odškodnino, če se bo moral izseliti.

Se princ Andrew seli iz svojega luksuznega domovanja? FOTO: AP icon-expand

Razprave med princem, vpletenim v številne škandale, in kraljevo palačo naj bi se osredotočale predvsem na to, kam se bo preselil in koliko odškodnine bo prejel. Njegov starejši brat kralj Karel III. naj bi ga sicer že dlje časa skušal prepričati, naj se izseli, vendar je Andrew leta 2003 podpisal neprekinjeno 75-letno najemno pogodbo za nepremičnino.